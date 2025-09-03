الأربعاء 03 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة في مطعم في أحد أحياء مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من الأشخاص إثر تناول وجبة طعام داخل احدي المطاعم  في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين إصابة: أحمد رأفت 31 عاما، ونجلته جودي 4 سنوات، وزوجته أبرار محمود 25 عاما، مصطفى حسن 38 عاما، علي حمدي 33 عاما باشتباه تسمم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

