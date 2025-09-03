أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة في مطعم في أحد أحياء مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من الأشخاص إثر تناول وجبة طعام داخل احدي المطاعم في مدينة المنيا.

تسمم غذائي بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين إصابة: أحمد رأفت 31 عاما، ونجلته جودي 4 سنوات، وزوجته أبرار محمود 25 عاما، مصطفى حسن 38 عاما، علي حمدي 33 عاما باشتباه تسمم.

المنيا الجامعي

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

