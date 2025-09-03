إنقاذ قطة عالقة يثير تفاعلًا واسعًا في المنيا الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تُظهر جهود رجال الحماية المدنية في إنقاذ قطة كانت عالقة بأحد المباني السكنية في الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة.

وأبرزت اللقطات المنتشرة سرعة استجابة رجال الحماية المدنية للاستغاثة التي تلقتها الوحدة، حيث تمكنوا من الوصول إلى القطة وإنقاذها وسط متابعة من الأهالي.

وعقب عملية الإنقاذ، جرى تسليم القطة إلى صاحبتها، وهي طفلة صغيرة، التي ظهرت عليها علامات الفرح العارم، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من المتابعين.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن سعادتهم بالموقف، مؤكدين أن ما قام به رجال الحماية المدنية يعكس روح الإنسانية والرحمة، ويعزز صورة الجهاز كقوة لا تقتصر مهامها على إنقاذ الأرواح البشرية فحسب، بل تمتد لتشمل أي موقف إنساني يستدعي التدخل.



