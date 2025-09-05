الشرقية تحتفل بعيدها القومي.. وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون في افتتاح 53 مشروعًا جديدًا (صور)

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، كوكبة من الوزراء وكبار الشخصيات العامة يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

احتفالات الشرقية بعيدها القومي

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، محمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والإعلامي طارق علام.

تطوير مسجد الفتح بالزقازيق

ورحب المحافظ بضيوف الشرقية معربًا عن سعادته بمشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن شعائر صلاة الجمعة ستنقل مباشرة عبر التليفزيون المصري من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حلته الجديدة، بعد تطويره وتجديده ليكون منارة دينية وفكرية تستقبل المصلين وطلاب العلم.

افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى الشرقية بتكلفة إجمالية مليار جنيه

وأكد "الأشموني" أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى الشرقية، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع الوزراء ومفتي الجمهورية، مثمنًا جهودهم وتعاونهم في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات لأبنائها.

