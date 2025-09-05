الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية تحتفل بعيدها القومي.. وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون في افتتاح 53 مشروعًا جديدًا (صور)

وزراء في احتفالات
وزراء في احتفالات العيد القومي للشرقية،فيتو

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، كوكبة من الوزراء وكبار الشخصيات العامة يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة في الشرقية

احتفالات الشرقية بعيدها القومي 

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، محمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والإعلامي طارق علام.

وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو

تطوير مسجد الفتح بالزقازيق 

ورحب المحافظ بضيوف الشرقية معربًا عن سعادته بمشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن شعائر صلاة الجمعة ستنقل مباشرة عبر التليفزيون المصري من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حلته الجديدة، بعد تطويره وتجديده ليكون منارة دينية وفكرية تستقبل المصلين وطلاب العلم.

وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو

افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى الشرقية بتكلفة إجمالية مليار جنيه

وأكد "الأشموني" أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمختلف مراكز ومدن وقرى الشرقية، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو
وزراء ومفتي الجمهورية يشاركون أهالي المحافظة وافتتاح 53 مشروعًا جديدًا،فيتو

وفي ختام اللقاء، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع الوزراء ومفتي الجمهورية، مثمنًا جهودهم وتعاونهم في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات لأبنائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزراء الأوقاف والشباب والموارد المائية ومفتي الجمهورية العيد القومى لمحافظة الشرقية وقفة الزعيم احمد عرابي حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

حبس وغرامة، عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة في القانون

قرار مفاجئ من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

البورصة المصرية بين ضغوط الاقتصاد وتفاؤل المستثمرين.. هل تعود الثقة إلى السوق؟.. خبراء سوق المال يكشفون ماذا يحمل سبتمبر الجارى

بيراميدز يجهز مصطفى فتحي لموقعة أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: الآن تفتح بوابات الجحيم في غزة

10 أساسيات حافظي عليها لتقوية مناعة طفلك قبل الدراسة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالشرقية (بث مباشر)

75 مليون يورو تضع مرموش على القمة، قائمة أغلى اللاعبين في منتخب مصر

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

أسعار أراضى الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية داخل أبراج غزة بزعم استخدامها من قبل حماس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads