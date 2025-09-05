الجمعة 05 سبتمبر 2025
افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة في الشرقية

محافظ الشرقية:إفتتاح
محافظ الشرقية:إفتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة فى قومى الشرقية

 أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و600 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية: افتتاح 25 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية

تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية 

وجاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين، مضيفا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

المشروعات الصحية التى تفتتح 

وأوضح المحافظ أن مشروعات القطاع الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري منها قسم الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 17 مليون و500 ألف جنيه وقسم الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وحدة بني صالح الصحية بمركز بلبيس بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبنك الدم التجميعي بمستشفى الصالحية الجديدة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

الانتهاء من قسم الحضانات بأولاد صقر 

 وتم الانتهاء من إنشاء قسم الحضانات بمستشفى أولاد صقر المركزي بتكلفة 500 ألف جنيه. وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًًا لأعلى معايير الجودة.

محافظ الشرقية: افتتاح 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة سبتمبر الجاري

إنفاق مليار جنيه بمحافظة الشرقية 

 وألمح المحافظ إلى أنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة - الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف - الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني )

