افتتاح 5 مشروعات بقطاع الصحة في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصحة بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و600 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري بمحافظة الشرقية.

تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الخدمية

وجاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين، مضيفا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

المشروعات الصحية التى تفتتح

وأوضح المحافظ أن مشروعات القطاع الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري منها قسم الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 17 مليون و500 ألف جنيه وقسم الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى وحدة بني صالح الصحية بمركز بلبيس بتكلفة 5 ملايين جنيه، وبنك الدم التجميعي بمستشفى الصالحية الجديدة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه.

الانتهاء من قسم الحضانات بأولاد صقر

وتم الانتهاء من إنشاء قسم الحضانات بمستشفى أولاد صقر المركزي بتكلفة 500 ألف جنيه. وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًًا لأعلى معايير الجودة.

إنفاق مليار جنيه بمحافظة الشرقية

وألمح المحافظ إلى أنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات ( الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة - الصرف الصحي – الأزهر والأوقاف - الشباب والرياضة – الادارة المحلية والدعم الفني )

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.