نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالشرقية (بث مباشر)

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفتح بالشرقية.

وحدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 م، الموافق 13 من ربيع الأول 1447هـ، بعنوان: "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم".

وزارة الأوقاف: هدف الخطبة هو التوعية بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أمته

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أمته، وأن ميلاده صلى الله عليه وسلم هو ميلاد جديد للخير في الإنسانية.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

