الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

75 مليون يورو تضع مرموش على القمة، قائمة أغلى اللاعبين في منتخب مصر

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

 

القيمة التسويقية لمنتخب مصر

بالنظر إلى القيمة التسويقية للمنتخبين نجد أن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 159.20 مليون يورو.

 

قائمة أغلى اللاعبين بمنتخب مصر 

ويعد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، أغلى لاعب بالمنتخب حيث يتفوق على محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي.

عمر مرموش – 75 مليون يورو

محمد صلاح – 50 مليون يورو

مصطفى محمد – 5 ملايين يورو

محمود تريزيجه – 5 ملايين يورو

إبراهيم عادل – 3.5 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو – 3.5 ملايين يورو

مروان عطية – 2.5 ملايين يورو

حمدي فتحي – 2.2 ملايين يورو

مهند لاشين – 1.5 مليون يورو

محمد هاني – 1.5 مليون يورو.

 

القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا

أما منتخب إثيوبيا، وحسب ترانسفير ماركت، لا توجد قيمة تسويقية معلومة لمنتخب إثيوبيا، وكل ما ذكره هو القيمة التسويقية للاعب كينيان ماركنيه لاعب نادي الشباب العربي التقدمي الليبي، الذى تبلغ قيمته التسويقية 125 ألف يورو، مما يظهر وجود فارق ضخم ما بين القيمة التسويقية لمنتخب مصر، والقيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا.

 

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

 وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

لا بديل عن الفوز عن الفوز أمام منتخب مصر

 منتخب مصر الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراته الليلة أمام منتخب إثيوبيا، رافعا شعار لابديل عن الفوز، للاقتراب خطوة جديدة نحو حلم المشاركة في المونديال، خاصة أن المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة

فوز منتخب الفراعنة على إثيوبيا في موقعة الليلة، سيرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال 2026، خاصة أن مباراته التالية ستكون أمام منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة 

 

في المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا 

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة إثيوبيا، مساء أمس الخميس، بخوض مرانه الأخير على ملعب استاد القاهرة الدولي

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الاول منتخب اثيوبيا منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح مانشستر سيتي عمر مرموش

مواد متعلقة

لا خسارة رسمية، أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

فارق ضخم لصالح الفراعنة، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وإثيوبيا قبل مواجهة الليلة

الفراعنة ومحاربو إثيوبيا وجهًا لوجه الليلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. من يحرس عرين المنتخب؟.. مرموش الأغلى في الملعب.. وهذه فرص مصر في التأهل لكأس العالم

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدًا

أحمد الكاس بعد الفوز على البحرين ووداع كأس الخليج: لدينا هدف واحد

منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

كريم فؤاد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

مكتب التنسيق: 100 ألف طالب من الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads