75 مليون يورو تضع مرموش على القمة، قائمة أغلى اللاعبين في منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر

بالنظر إلى القيمة التسويقية للمنتخبين نجد أن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 159.20 مليون يورو.

قائمة أغلى اللاعبين بمنتخب مصر

ويعد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، أغلى لاعب بالمنتخب حيث يتفوق على محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي.

عمر مرموش – 75 مليون يورو

محمد صلاح – 50 مليون يورو

مصطفى محمد – 5 ملايين يورو

محمود تريزيجه – 5 ملايين يورو

إبراهيم عادل – 3.5 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو – 3.5 ملايين يورو

مروان عطية – 2.5 ملايين يورو

حمدي فتحي – 2.2 ملايين يورو

مهند لاشين – 1.5 مليون يورو

محمد هاني – 1.5 مليون يورو.

القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا

أما منتخب إثيوبيا، وحسب ترانسفير ماركت، لا توجد قيمة تسويقية معلومة لمنتخب إثيوبيا، وكل ما ذكره هو القيمة التسويقية للاعب كينيان ماركنيه لاعب نادي الشباب العربي التقدمي الليبي، الذى تبلغ قيمته التسويقية 125 ألف يورو، مما يظهر وجود فارق ضخم ما بين القيمة التسويقية لمنتخب مصر، والقيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لا بديل عن الفوز عن الفوز أمام منتخب مصر

منتخب مصر الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، يدخل مباراته الليلة أمام منتخب إثيوبيا، رافعا شعار لابديل عن الفوز، للاقتراب خطوة جديدة نحو حلم المشاركة في المونديال، خاصة أن المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة

فوز منتخب الفراعنة على إثيوبيا في موقعة الليلة، سيرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من أجل حسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال 2026، خاصة أن مباراته التالية ستكون أمام منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة

في المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة إثيوبيا، مساء أمس الخميس، بخوض مرانه الأخير على ملعب استاد القاهرة الدولي

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

