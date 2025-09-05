الجمعة 05 سبتمبر 2025
بيراميدز يجهز مصطفى فتحي لموقعة أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

مصطفى فتحي، فيتو
مصطفى فتحي، فيتو

اقترب مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز من العودة الي مباريات الفريق مرة أخرى بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابة. 

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

مصطفي فتحي

ويغيب مصطفى فتحي عن فريق بيراميدز منذ مباراة المصري في الدوري الممتاز بسبب معاناته من الاصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.

ويستأنف فريق بيراميدز تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويعود بيراميدز من راحة سلبية لمدة 5 أيام منحها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق للاعبيه عقب الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة في خامس جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام.

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال

ويستضيف بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز يلتقي منتخب الشباب وديا

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية في إطار تحضيراته لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح زاهر أن بيراميدز سيلتقي وديا مع منتخب مصر للشباب الذي يقوده المدير الفني أسامة نبيه على استاد الدفاع الجوي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء، وذلك في إطار تجهيزات المنتخب للسفر إلى تشيلي لخوض نهائيات كأس العالم.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

