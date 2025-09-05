البورصة المصرية بين ضغوط الاقتصاد وتفاؤل المستثمرين.. هل تعود الثقة إلى السوق؟.. خبراء سوق المال يكشفون ماذا يحمل سبتمبر الجارى

البورصة المصرية، في ظل تقلبات اقتصادية إقليمية وتحديات داخلية متراكمة، بدأت البورصة المصرية شهر سبتمبر 2025 محملة بترقب المستثمرين وتساؤلات المحللين، فهل نشهد موجة صعود تعوّض خسائر الأشهر الماضية، أم يستمر الأداء الباهت وسط ضبابية المشهدين الاقتصادي والسياسي؟

اقرأ التالى: 92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

ومع مؤشرات أداء مختلطة، وقرارات نقدية متوقعة من البنك المركزي، وعودة الاهتمام الأجنبي تدريجيًا، تبدو السوق في لحظة فاصلة وفيما يترقب المتعاملون أخبار الطروحات الحكومية، والتطورات على صعيد سعر الصرف وأسعار الفائدة، وفي هذا التحقيق، تستعرض “ فيتو ” آراء خبراء السوق، ونتناول توقعات المحللين، ونرصد المؤشرات التي قد تحدد شكل التداولات في الفترة المقبلة.



البورصة المصرية - فيتو

دخول السوق المصرية الربع الأخير من العام

مع دخول السوق المصرية الربع الأخير من العام، تبدو البورصة وكأنها تقف عند مفترق طرق أداء متذبذب، تداولات حذرة، وقرارات اقتصادية منتظرة، كلها عوامل تجعل من سبتمبر شهرًا حاسمًا في تحديد ملامح ما تبقى من العام المالي، وفي هذا السياق، التقى التقرير بعدد من خبراء سوق المال لرصد أبرز التوقعات والمخاوف.

ماجي سليم: السوق يترقب... والطروحات الحكومية هي كلمة السر

وقالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إن السوق المصري يمر بمرحلة "ترقب وانتظار"، مؤكدة أن المستثمرين، يترقبون قرارات حكومية حاسمة خلال سبتمبر، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية.

ولو تم تنفيذ الطروحات الحكومية المعلنة في توقيت مدروس وبشفافية كافية، فمن الممكن أن نشهد ضخ سيولة جديدة في السوق، وعودة ثقة المستثمرين"، مشيرة الى أن قطاعات البنوك، العقارات، والطاقة قد تكون المستفيد الأكبر خلال هذا الشهر، خاصة مع التوقعات باستقرار أسعار الفائدة نسبيًا بعد موجات الرفع الأخيرة، ما يعيد النشاط تدريجيًا إلى بعض الأسهم القيادية.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من "المضاربة العشوائية" على بعض الأسهم الصغيرة، التي قد تشهد تحركات غير مبررة.

نبيل فرج: سبتمبر سيحدد اتجاه السوق حتى نهاية 2025

أما خبير أسواق المال نبيل فرج، فأشار إلى أن أداء البورصة في سبتمبر سيكون انعكاسًا مباشرًا للثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع اقتراب موعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف قائلا: “السوق يحتاج إلى رسائل طمأنة واضحة من الدولة، سواء على مستوى الاستقرار النقدي والأجانب يراقبون، والمؤسسات تتريث، بحسب تعبيره.

وأوضح فرج أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يتحرك عند مستوى دعم جديد خلال سبتمبر، بشرط وجود محفزات قوية مثل أخبار الطروحات أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما أشار إلى أهمية متابعة أداء الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأمريكية والخليجية، لما لها من تأثير غير مباشر على تحركات السوق المحلية.

وأكد فرج على أهمية أن يكون تحرك المستثمرين في المرحلة الحالية قائمًا على تحليل أساسيات الشركات، ومراقبة نتائج الأعمال، وليس على الشائعات أو التوصيات العشوائية، مشيرا إلى أن المستثمر متوسط وطويل الأجل بالتركيز على الأسهم ذات القيمة الحقيقية والقطاعات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، مثل النقل، الطاقة، والخدمات المالية غير المصرفية.

92.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نسبة 92.4 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2 %و العرب على 3.4 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 36.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 19.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.5 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.100,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2.375,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) نهاية الأسبوع

تصدرتْ 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

العقارات بقيمة تداول بلغت 821.5 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 579 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 474 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 469 مليون جنيه

موارد اساسية بقيمة تداول تداول بلغت 321 مليون جنيه.

مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 226 مليون جنيه.

5 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 978.6 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 719 مليون جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 471 مليون جنيه.

أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 450 مليون جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 438 مليون جنيه

كواليس حركة تعاملات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 34761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 42681 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 15627 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 14344 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3490 نقطة.

ماذا حدث فى حركة تعاملات منتصف الأسبوع ؟

فيما تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.473 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 35156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 43269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15799 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3861 نقطة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 10900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14432 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

تفاصيل تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 43365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15802 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3849 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14371 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

كواليس تداولات جلسة بداية الأسبوع

فيما تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.