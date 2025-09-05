قرار مفاجئ من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

في لفتة إنسانية مؤثرة، قررت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق فعاليات الدورة الثانية والثلاثين، التي تبدأ اليوم الجمعة 5 سبتمبر، تخليدًا لذكرى ضحايا حادث حريق مسرح بني سويف الأليم.

ومن المقرر أن تُقام دقيقة الصمت قبل أولى جلسات محور "رد الجميل" بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وكذلك قبل جميع العروض المسرحية التي تُقدَّم اليوم على مسارح المهرجان، تزامنًا مع الذكرى العشرين للحادث الذي وقع في 5 سبتمبر 2005.

ويأتي القرار استكمالًا لتقليد سنوي أرساه المهرجان، باعتبار يوم 5 سبتمبر "يومًا للمسرح المصري" تحت شعار "لن ننساكم"، وفاءً للمواهب والرموز التي فقدها الوسط المسرحي في تلك الفاجعة.

يُذكر أن الحادث وقع أثناء عرض مسرحية "مَن منّا؟" المقتبسة عن نص "حديقة الحيوان" للكاتب الأمريكي إدوارد ألبي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان نوادي المسرح، وأسفر عن وفاة عشرات الفنانين والنقاد ورجال الدفاع المدني، فيما نجا ممثل واحد فقط بالصدفة، إضافة إلى إصابة 18 آخرين.

