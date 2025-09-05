شاورما لقاء سويدان!

ساندويتش شاورما من محل شهير بحي الزمالك.. الذي تحول إلى مطعم كبير.. تبدأ النجمة لقاء سويدان في تناوله أثناء قيادتها لسيارتها بما يشير إلى حالة جوع شديدة أصابتها، ويشير أيضا إلى ضيق وقتها وربما التزامها بمواعيد عمل.. وإلا لانتظرت حتى عودتها لمنزلها القريب من المكان!



لحظات وتشعر أن الشاورما ليست كالشاورما في كل الأماكن، وأن شيئا ما غريبا فيما تتناوله.. تأكدت من الأمر باستخدام حاسة الشم فقررت العودة إلى المطعم!



أبلغت عامل المحل بما جرى.. فقال إن هذه رائحة التومية.. فردت وقالت إنها تعرف التومية جيدا.. وتعرف كل أنواع الشاورما.. وأن المشكلة في مكونات الساندويتش نفسه، وأنه يتكون من دجاج فاسد ولا يحتاج التأكد من ذلك إلى أي جهد!



ما المطلوب؟! هكذا سأل العامل. إنزال عمود الشاورما كله.. هكذا أجابت.. وأضافت: يجب إنقاذ الناس منه! رفض العامل.. ثم رفض مسؤول المحل.



فأبلغتهم بنيتها التوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عما حدث.. طلبوا منها التفاهم.. وأن تعلن عن مطالبها صراحة.. كررت المطلب السابق رغم الإشارة الجانبية الخبيثة في السؤال.. لكنهم أيضا رفضوا.. فتحولت النية إلى عزم.. والعزم إلى إجراء، وحررت محضرا بالفعل في قسم شرطة قصر النيل.. ثم دارت عجلة الإجراءات!



الأجهزة المختصة أحالت الساندويتش إلى المعامل لتحليله، ويبدو أنهم تحفظوا على أشياء أخرى بالمحل.. وتستمر التحقيقات!



انتهت القصة التي تقول إن النجمة الجميلة امتلكت طاقة إيجابية جدا.. ورغم مشاغلها ورغم الجوع الذي كان سببا في الأزمة إلا أنها أصرت على حماية الناس وإنقاذهم من طعام ملوث.. لم تطلب استعادة فلوسها.. ولا ابتزازا رخيصا وتافها للمحل بطلب وجبة بديلة.. كما يفعل البعض في حل سريع وعبيط لمشكلته الشخصية.. إنما انحازت للمصلحة العامة وذهبت إلى الشرطة ولجأت إلى القانون!



تخيلوا لو كل منا كان إيجابيا على النحو السابق وتصدينا جميعا لكل مظاهر الفساد والإهمال والفوضى الموجودة في الشارع المصري؟! تخيلوا لو كل مواطن يتصدى لأي ظاهرة سلبية موجودة ويلجأ أيضا للقانون دون خضوع لعبارات سلبية من عينة "وهو أنا اللي هصلح الكون" و"يا عم خلينا في شغلنا وأكل عيشنا" و"يمكن بيتهيألي" و"ولا حد هيعملهم حاجة" وغيرها من معاول الهدم النفسي والمعنوي؟!



تحرك الشرطة كان متحضرا.. يطمئن الناس ويشجعها على اللجوء إليها كما يطمئن السياح أن الإجراء الحاسم يتخذ على الفور ضد أي تجاوز، وكلنا نتطلع لأن تكون كل أقسام الشرطة بطول البلاد وعرضها على مستوى وعي ضباط شرطة قصر النيل!



المشهد كاملا يبدو عاديا.. ورغم الارتباك الذي يحيطه لكنه يحدث يوميا.. والخلاف فيه كأنه بسيطا يمكن حله وديا.. لكن بالتأمل يبدو أكبر من ذلك.. نتوقف فيه أمام عملية استنزاف مستمر لشعبنا من جشعين ومن متجبرين لا يشبعون من الثراء الحرام على حساب أغلى ما يملكه الناس.. صحتهم وأموالهم.. وقد آن أوان وقفهم -من الجميع- عند حدهم..



شكرا لقاء سويدان.. وقد تستدعي إلى عدة جهات لأخذ الأقوال وخلافه.. شكرا للأجهزة المختصة.. شكرا لكل إيجابي في كل مكان لا يصمت على خطأ يراه ولا يقبل أن يصمت على خطأ يراه ولا يستطيع بالضمير وبالسلوك أن يتعايش مع خطأ يراه!

