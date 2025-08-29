.. والشيبسي أصلًا خطر على الصحة!

بقية المعادلة التي غابت عن الجميع في معرض الاحتفاء بالطفلة هايدي.. وبعيدًا عن الآراء التي ترى مبالغة فيما جرى فالعكس هو الصحيح.. فالاحتفاء الكبير الذي جرى بهايدي، وفي تحليله الطبيعي المنطقي، يقول إننا أمام مجتمع يبحث عن قيمه التي توارت قليلًا في الثلاثين سنة الماضية، يبحث عنها في أي حدث أو حادث أو حديث.. ويجد نفسه فيها.. ويبالغ تأكيدًا لنفسه أنه ما زال مجتمعًا للخير.



ولأن النيات لله وحده، فلا يمكن خصم أصحاب التريندات من بين هؤلاء، ولا حتى من استغلوا الواقعة الأخيرة للدعاية عن منتجاتهم! وعند وضع كل هذه العوامل معًا نفهم سبب الضجة الكبيرة تكريمًا للجميلة هايدي.

مجتمع يحاول أن يمحو عن نفسه صور العنف في القتل الوحشي أو تعذيب الأبناء والخادمات وقصص السفاحين أو دفن الزوجات، ومن فئات مختلفة في مستواها الاجتماعي..

لكن أثناء كل ذلك غاب عن الذاكرة المجتمعية بكل مكوناتها أن الشيبسي أصلًا خطر على الصحة، ولا يصح تناوله من هايدي أو من غيرها، وخاصة في مثل عمر هايدي الذي يقل عن اثني عشر عامًا!



كل التحذيرات قائمة من هذه الأطعمة التي لا نعرف مكوناتها، خاصة الزيوت ولا نوعية البطاطس المستخدمة ولا الملح المستخدم، فضلًا عن التحذير من البطاطس المقلية حتى ولو في البيوت.. والاتجاه اليوم في العالم كله نحو البطاطس المسلوقة أو المشوية.

هذا النوع من الأطعمة يتعارض أصلًا ـأيضًاـ مع خطة الدولة لمواجهة التقزم والسمنة لدى الأطفال وتلاميذ المدارس!

كان على مجتمعنا تكريم هايدي بعدة شروط:



الأول: أن يكون في مساحة معقولة، لا تقول إن مثل هذه الأعمال تغيب عن مجتمعنا.. فتصرف هايدي رقيق، متحضر، راقٍ ومحترم، وأثبت حسن تربيتها. لكن الآلاف من مثل هذه التصرفات تتم يوميًا ومن أطفال أيضًا.. بل ومن فقراء يؤثرون من هم أفقر منهم.



الثاني: ألا يتم ذلك بالترويج لمحاذير غذائية ومحظورات على سن هايدي تحديدًا.

إنها النتيجة المنطقية للانفعال.. إيجابًا أو سلبًا.. ففيه يرتاح العقل قليلًا على ركن من أركان الجمجمة!

