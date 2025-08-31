"اعترافات" الدكتورة علياء المهدي!

نعم.. أنا علياء المهدي عميد كلية العلوم السياسية السابقة وعضو لجنة السياسات سابقا التي أسسها السيد جمال مبارك.. وبدلا من مهاجمتي لرجل مات منذ 55 عاما تولى بعده رئاسة مصر ستة رؤساء، أعترف أنني لم أحرّك ساكنا وأنا عضو بالحزب الوطني الحاكم سابقا وبرنامج الخصخصة يصفي الصناعة الوطنية في بلادي..

لم أنطق بكلمة واحدة وشركة المراجل البخارية عملاق صناعة المكثفات والتي تُستخدم في صناعات دقيقة.. صمت وهي تُصفّى أمام أعيننا ولم نعترض ولم أحتج ولم أستقل.. لا من لجنة السياسات ولا من الحزب الوطني كله..

وصمتنا وعملاق صناعي آخر لا مثيل له في الشرق الأوسط يُصفّى أمام أعيننا نحن أعضاء لجنة السياسات والحزب الوطني كله حتى تحول إلى خردة.. كانت وبكل ألم مصر للألبان!

صُفّيت أمامنا شركة ومصانع تليمصر بالهرم، وتحولت إلى إسكان والأمر نفسه في مصانع النصر للتلفزيون بكورنيش المعادي..

والمؤسف أننا صمتنا جميعا وشركة عمر أفندي تُباع أمام أعيننا بفروعها التي قيل إنها بلغت اثنين وثمانين فرعا بخلاف عدد أقل من المخازن، بخلاف المخزون السلعي بثمن يصل إلى سعر فرعي العتبة وشارع ٢٦ يوليو وحدهما!

وهو ما جرى ببيع شركة أسمنت أسيوط بأقل من ثمن الأرض والمرافق وفيها قرية رياضية وفندق خمس نجوم ومحاجر تتبع الشركة! وعمر أفندي مثل مصر للألبان كانت تقدم سلعا أساسية لعموم الناس وخاصة البسطاء بأسعار زهيدة.. لم يكن يعنيهم فخامة الفروع بقدر ما تقدمه لهم وعلى قدر إمكانياتهم!

صمتنا والحكومة تدلّل على شركة تشتري أو تخلصنا من واحدة من فخر الصناعات المصرية والثقيلة في ترسانة الإسكندرية البحرية.. حتى دلّلنا عليها مع شركات صيانة ماليزية وكأنها عبء نتبرأ منه..

وصناعات النسيج.. شركة الوجه القبلي بمصانعها السبعة تتراجع وتتدهور وكذلك غزل دمياط وغزل شبين أيضا تتراجع، بل ومحصول القطن نفسه ينكمش وينكمش حتى ضربنا في الصميم تميزنا في زراعته..

ولا أعرف كيف سمح لي ضميري أن أهاجم الرجل الذي في عهده بلغ المحصول من القطن عشرة ملايين وسبعمائة ألف قنطار، والرجل الذي بُنيت في عهده المصانع السابقة وتركناها تُصفّى وتباع ونحن نتفرج وكنا في السلطة ثم لا نلوم أنفسنا!

هذا جزء من اعترافاتي.. بعد يقظة ضمير!

الآن نقول كل ما سبق خيال في خيال.. لكنه ما نتوقعه سيحدث يوما ما.. إن لم يكن من علياء المهدي سيكون من غيرها.. المدهش أنها تتجاهل أصل المصائب وتقفز للخلف نصف قرن ويزيد.. رغم أن ما تتجاهله كانت شريكة فيه.. إن لم يكن بالقرار.. إن لم يكن بالانحياز.. إن لم يكن بالمشورة.. فبالصمت.. الصمت الرهيب!

ملف الدكتورة علياء المهدي.. وكل علياء المهدي.. كل علي المهدي.. كل من تسبب في تصفية أعز ما نملك.. عرق ودموع أجيال كاملة ضاعت هباء.. وبثمن بخس.. كله مفتوح.. إلى أن يأذن الله بغير ذلك!

