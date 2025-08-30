مليكة يا محافظ الجيزة.. مدرستها بالعياط وبيتها بالمهندسين!

بدأ العد التنازلي لبدء العام الدراسي، ولا يتبقى سوى ثلاثة أسابيع، ولم تزل مأساة الطفلة مليكة ابنة الـ٦ أعوام بلا حل!

أُلحقت بمدرسة للروضة بمدينة العياط رغم أن بيتها وأسرتها بالمهندسين بالجيزة.. وإخوتها ممن سبقوها إلى الالتحاق بالمدارس يدرسون هناك بإحدى المدارس بحي العجوزة القريب من البيت..

ولا يعرف أحد حتى اللحظة أي تنسيق مدارس تسبب بذلك، وكيف يمكن لطفلة في هذه السن أن تنتظم في الدراسة بمدرسة على بعد سبعين كيلومترًا من بيتها، ثم عليها أن تكرر وتقطع المسافة ذاتها في الإياب، فضلًا عن المخاطر في طريق شديد الخطورة عُرف بكثرة الحوادث المرورية فضلًا عن زحامه الشديد!

مناقشة الأمر في السطور السابقة ضرب من العبث.. لكننا نحاول طرح الأسئلة على المتسببين في ذلك، فضلًا عن نقل الصورة لمن لا يعرف أين تقع العياط.. حيث نهاية محافظة الجيزة بعد الحوامدية والبدرشين وبداية حدود محافظة بني سويف! وهو ما لا يُطاق حتى على طالب ثانوي وليس طفلة في الروضة!



ثمة خطأ مؤكد، وإن لم يوجد، فالرحمة والعقل والمنطق يقولون بتصحيح القرار وتحويل مليكة إلى مدرسة إخوتها في العجوزة أو حتى أي مدرسة أخرى قريبة من منزلها!

نداء إلى محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، الذي بحسابات القلب والعقل معًا نأمل أن يصدر قراره العادل والمنطقي!

