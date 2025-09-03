قنابل خالد أبو بكر في وجه عالية المهدي!

ما هذا الذي جرى؟ ماذا فعل خالد أبو بكر بالضبط مع الدكتورة عالية المهدي على شاشة قناة النهار؟! لا نصدق حتى اللحظة هذه الاستفاقة لأبو بكر والتي قدم بها واحدة من أقوى حلقاته على الإطلاق وتضعه في مقدمة صفوف الإعلاميين المصريين..



يبدو أن الدكتورة عالية المهدي تصورت أن أبو بكر سيترك لها المجال على آخره عندما تمارس عادتها في الهجوم على جمال عبد الناصر.. لكن أبو بكر -لمن لم يشاهد الحلقة- باغتها على الفور وفجّر أول قنابله:



"يا دكتورة معلش اسمحيلي.. ومش لسبب معين إلا أن السؤال المنطقي بيفرض نفسه الآن: عبد الناصر مات منذ 55 عامًا، وهذا زمن طويل لترحيل المشكلات إليه.. وأنا شخصيًا هاجمته لكن الأرقام أمامي عن الحساب الختامي لعهده تقول خلاف ما كنت أظن.. وخلاف ما قلته حتى من قبل..

والمنطقي أن نسأل حضرتك وقد كنتِ في لجنة السياسات مع السيد جمال مبارك.. والمنطق يقول وخصوصًا أن انتقادات حضرتك لأحوال كثيرة اليوم مستمرة.. فأين كنتِ حضرتك؟ ولماذا لم تنتقدي سياسات الحزب الوطني؟! بمعنى: إيه اللي يرجعنا 60 سنة وإحنا ممكن نرجع 15؟!"



ياااه على السؤال.. أكثر من صديق اتصلوا بي يطالبونني بمتابعة قناة النهار فورًا.. وأبلغتهم أنني أتابع.. بعضهم قال إن آخرين اتصلوا به وبعضهم لمح بوستات تتحدث عن سخونة الحلقة والأسئلة المنطقية ولا يفهمون سر هذا التحول.

لكن فضّلت متابعة الحلقة الساخنة عن الرد على مزيد من الاتصالات.. فقالت الدكتورة عالية المهدي: أنا لم أكن وزيرة أو مسؤولة تنفيذية كي أتحمل مسؤولية أي قرارات.. قاطعها خالد أبو بكر -مع حفظ الألقاب طبعًا- وقال: كنت في مهمة أخطر من الموقع التنفيذي.. كنتِ عضو لجنة السياسات.. والكل يعرف نفوذ أعضائها.. وكانت ظل الدولة كلها وليس الحكومة فقط وأعضاؤها في حكم مستشاري جمال مبارك.. فلماذا لم تستفزك بعض الإجراءات؟!



حاولت الدكتورة المهدي أن تلتقط أنفاسها فسألت سؤالًا عاديًا جدًا لكسب الوقت وقالت: مثل أي قرارات؟! أبو بكر رد على الفور: يا دكتورة ما جرى في 2011 معناه أن الغضب كان عارمًا.. مينفعش تسأليني سؤال كهذا.. الأخطاء بل والكوارث كانت كبيرة جدًا..

الخصخصة مثلًا.. وقد أدانها القضاء المصري صراحة في أحكام نهائية وباتة.. تزوير الانتخابات علنًا وعلى عينك يا تاجر في انحطاط سياسي، وأنا آسف يا دكتورة تم حتى بقيادات الحزب الوطني نفسه...

لجان المهندس محلب لاسترداد أراضي الدولة أعادت ملايين الأفدنة.. فمن منحها لهؤلاء؟! وملايين الأمتار فمن تركها لهم؟! ومعلش.. العشوائيات التي انتهت الآن كلها أو حتى بعضها بدأ في السبعينيات لكن كلها كبرت في عهد الرئيس مبارك.. فكيف سمحتم لها أن تكبر بهذا الشكل وتتحول إلى كابوس لنا جميعًا؟!



أنصح فعلًا أن فريق إعداد برنامج خالد أبو بكر -مع حفظ الألقاب طبعًا- في قمة تألقه.. حتى أن الدكتورة عالية المهدي ارتبكت وحاولت تغيير مسار الحلقة فقالت: القضاء على العشوائيات عمل جيد لكن ملاحظات البعض على الأولويات.. قبل أن تكمل قاطعها أبو بكر وقال: أولويات إيه يا فندم..

هو في أولويات أعظم من التخلص من هذا العار التاريخي المسمى بالعشوائيات، وهو جريمة بحق ملايين حُرموا من التعليم والصحة والمسكن المناسب بل ومن المياه النظيفة ومن الصرف الصحي ومن الكهرباء، ومن كل شيء، في حين كانت قرى الساحل الشمالي يُصرف عليها بسخاء لأن الكبار هناك..

ثم إنفعل أبو بكر: ما كل دول يا دكتورة خرجوا غاضبين.. قبل ما ننصح النهاردة ما نصحتناش ليه وقتها؟! مش ده العدل الاجتماعي اللي بتطالبي به النهاردة.. كان فين وقتها؟!



مش عايزك تزعلي يا دكتورة.. لكن بقى مش منطقي أتجاهل فترة تاريخية وأرجع لورا 55 سنة وأحاسب جمال عبد الناصر.. اللي حتى لو أخطأ ما صححتوش ليه؟! ده اليابان خدت اتنين نووي يا دكتورة وفي 8 سنوات تحولت إلى ديناصور -وأشار بيديه في حركة مضحكة- ديناصور اقتصادي..

معجزة يعني.. وفيتنام إتدمرت كلها بالكامل وأضعاف أضعاف ما جرى لنا في 67.. ومش بس مافيش حد عندهم بيعاير بلده بالتدمير الذي جرى، لكن هي أيضًا كما اليابان تحولت إلى رقم في آسيا النهاردة..

قبل أن ترد الدكتورة عالية المهدي.. دق جرس الباب.. الولد صبي المكوجي -الله يخرب بيته- أطاح بخيالي كله.. أفقدني أحلامي في إعلام موضوعي منطقي.. شاشة عاقلة وبرامج بأسئلة معقولة.. المكوجي الصغير أفسد عليّ خيالي لحلقة كان فيها خالد أبو بكر إعلامي إعلامي يعني.. وكانت فيها عالية المهدي عضو لجنة سياسات.. وما أدراك ما لجنة السياسات يعني!

أوصلونا لأن يكون الوهم -الوهم يا جدع- أجمل من الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله!

