الخميس 04 سبتمبر 2025
تسليم جثة طفل غرق بترعة المريوطية في أبو النمرس إلى أهله

سلم رجال المباحث بمديرية  أمن الجيزة طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة المريوطية في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة إلى أهله عقب نجاح قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق طفل في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الطفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات، وقد تعرض للغرق خلال محاولته الاستحمام بالترعة، نتيجة عدم إجادته السباحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة ترعة المريوطية

