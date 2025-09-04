تسليم جثة طفل غرق بترعة المريوطية في أبو النمرس إلى أهله

سلم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة المريوطية في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة إلى أهله عقب نجاح قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق طفل في ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الطفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات، وقد تعرض للغرق خلال محاولته الاستحمام بالترعة، نتيجة عدم إجادته السباحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.