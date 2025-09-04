أخبار الفن اليوم: رضا حامد يكشف كواليس أزمته مع عادل إمام.. علي الحجار يتألق بدار الأوبرا في حفل 100 سنة غنا.. أحمد فهمي يواصل تصوير "ابن النادي"

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض المايسترو سليم سحاب لوعكة صحية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وجه المايسترو سليم سحاب رسالة إلى محبيه عبر صفحته على فيس بوك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

فجر الفنان رضا حامد، مفاجأة جديدة بعد عودة الحديث عن أزمته مع عادل إمام، بسبب مسرحية بودي جارد، والبوست المثير للجدل الذي نشره شريف إدريس.





أثار اسم الفنان رضا حامد جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعد عودة الحديث عن كواليس مسرحية بودي جارد للنجم عادل إمام، وذلك عقب منشور للفنان شريف إدريس عبر حسابه على “فيس بوك”، تحدث فيه عن شائعة طرد أحد الممثلين من العرض.

علمت “فيتو” من داخل كواليس مسلسل أحمد فهمي الجديد “ابن النادي”، أن الفنان ما زال يصور بعض مشاهد العمل حتى الآن، وانتهى من بعض المشاهد داخل أحد النوادي أمس الأربعاء، تمهيدا لطرحه قريبا.

تعرض الفنان الشاب محمد أوتاكا لوعكة صحية مفاجئة.





تحدث الفنان نضال الشافعي عن زوجته الراحلة الفنانة هند علي، التي رحلت عن عالمنا منذ 4 أشهر، وذلك من خلال تصريحات لبرنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمني بدراوي على قناة النهار.



أعلن الفنان شريف إدريس، تعرض زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي لوعكة صحية، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي.



انطلق، منذ قليل، حفل علي الحجار “100 سنة غنا” بدار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ومن المفترض أن يشهد الحفل تكريم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي.





نشر هيثم دبور، مؤلف فيلم ضي، صورا للفنان محمد منير وهو يشاهد الفيلم من داخل السينما خلال العرض الخاص للفيلم أمس الأول.



حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على زيارة المايسترو الدكتور سليم سحاب في المستشفى مساء أمس، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمّت به هذا الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.