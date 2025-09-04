الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علي الحجار يتألق بدار الأوبرا في حفل 100 سنة غنا

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل علي الحجار “100 سنة غنا” بدار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ومن المفترض أن يشهد الحفل تكريم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. 

حفل علي الحجار في دار الأوبرا 

ويقدم علي الحجار، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه عدد من الأغاني الوطنية.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

وكان النجم علي الحجار، تألق خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33.

وتألق “الحجار” خلال الحفل بـ20 أغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور، منهم أغنية بوابة الحلواني، المال والبنون” وسط تفاعل كبير من الحضور.

 ثم انتقل إلى تقديم مجموعة من الأغاني التي عُرفت من خلال تترات المسلسلات والأعمال الدرامية، ومن أبرزها: “زي الهوا”، و”تجيش نعيش”، و”ذئاب الجبل”، بالإضافة إلى “في قلب الليل” و”من غير ما تتكلمي”، كما قدّم أيضًا أغاني “على قد ماحبينا” و”في هويد الليل”، مما خلق أجواءً من البهجة والحماس بين الجمهور.

هد الحفل، رفع العلم المصري، من قبل الجمهور خلال غناء علي بوابة الحلواني وتألق بعدها بأغنية أبو الريش.

واعتذر الفنان علي الحجار للجمهور عن تأخر صعوده على المسرح بحفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. 

وقال علي الحجار ممازحًا جمهوره: المفروض كان عندنا 20 أغنية بس هنغني 10 بس علشان تلحقوا تروحوا.

