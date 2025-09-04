شريف إدريس يكشف حقيقة طرد عادل إمام لرضا حامد من مسرحية "بودي جارد"..والأخير يرد

كشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كواليس مسرحية “بودي جارد” للنجم عادل إمام، متحدثا عن شائعة طرد الزعيم لأحد الممثلين من العرض، دون ذكره صراحة، في إشارة إلى الممثل رضا حامد الذي روى تلك الواقعة في مقابلات متلفزة متعددة، وبدا فيها متأثرًا حد البكاء مما حدث له.

شريف إدريس يتحدث عن طرد أحد الممثلين من مسرحية بودي جارد

وكتب شريف إدريس قائلا: “فيه ممثل زميل كبير سنًا..بقاله فترة طويلة جدا كل مايطلع في لقاء يقول إن الأستاذ عادل إمام مشاه من مسرحية بودي جارد علشان كان بيضحك أكتر منه..طيب لأول مرة هحكي الواقعة اللي حضرها ناس كتير عايشين معانا في الدنيا”.

واستكمل “إدريس” تفاصيل الواقعة من وجهة نظره قائلا: “في واحدة من ليالي العرض الجميلة الأستاذ الزميل الممثل كتب رقمه في ورقه وحدفها لواحدة معجبة في الصالة أثناء تحية العرض..شافه حد من بتوع أمن المسرح وراح بلغ الأستاذ عادل إمام..تاني يوم كان أستاذ عادل قبل العرض بيقعد يوميا في الأوضة اللي بقعد فيها أنا وزمايلي الممثلين..بنقعد ندردش شويه قبل العرض”.

مسرحية بودي جارد

وأضاف “إدريس” في منشوره المثير للجدل: “فجأة الأستاذ الزميل دخل من باب المسرح ومعاه واحدة غريبة....فالأستاذ عادل نده مساعده وقاله مين دي وعرف إنها نفس الشخصيه اللي اتحدفلها الرقم، فبعت جابه وقام معاه بالواجب..وطبعا أستاذ عادل أخد موقف في لحظتها ودي كانت آخر ليلة عرض لهذا الزميل الممثل في مسرحية بودي جارد"، مختتما منشوره: "أنا أول مرة أحكي الواقعة بس حقيقي الوضع بقي مستفز وياريت الأستاذ الزميل الممثل يحترم سنه وعيب إنه يطلع يكذب علي الناس عيب بجد.. وياريت لو سمحتم لو اي حد يعرف اسمه بلاش يذكره في التعليقات نهائي”.

في المقابل..نفى رضا حامد الواقعة شكلا ومضمونا، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه فنان ملتزم ومنضبط أخلاقيًا وحريص على أداء الصلاة، وتاريخه معروف للجميع، مشددًا على أنه تم إبعاده عن المسرحية على إثر خلافات مع الإدارة وليس لأسباب أخلاقية.

يشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام قدم خلال أعماله المسرحية والسينمائية أجيالا من ممثلي الكوميديا مثل: الراحل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأحمد آدم.

