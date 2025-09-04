نضال الشافعي: ما زلت أشاهد زوجتي في كل مكان حولي وأتحدث معها رغم رحيلها

تحدث الفنان نضال الشافعي عن زوجته الراحلة الفنانة هند علي، التي رحلت عن عالمنا منذ 4 أشهر، وذلك من خلال تصريحات لبرنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمني بدراوي على قناة النهار.

وقال نضال الشافعي عن زوجته الراحلة: "لم أستطع التعامل مع إحساس الفقد، خاصة أن زوجتي لم تكن مجرد زوجة، ولكنها كانت صاحبة وصديقة، فقد تعرفت عليها منذ كانت في الصف الثاني الإعدادي، ونشأت بينا قصة حب كبيرة".

كانت تحمل هم كبير عني

وبشأن وفاتها قال نضال الشافعي: "جاءت وفاتها بشكل غير متوقع، فكان شيئا في غاية الصعوبة أن أفقد نصفي الثاني، إلا أن فقدت حياة كاملة، كانت تحمل هم كبير عني، فإذا كان نضال وصل إلى شيء فهو بسببها، ولولا مشاركتها ووقفها بجواري لم أكن استطيع أن اصل لشيء، فقد استغنت عن حلمها وطموحها من أجلي".

وأضاف، "الخناقة اللي هعملها معاها أول ما أشوفها في العالم التاني أنها مشيت وسابتنى ومش ده اللي اتفقنا عليه، فقد ناقش مسلسل كتالوج تفاصيل الحياة ما بعد الوفاة بالحرف، ولكن أنا لم أملك رفاهية الانكسار، وحاولت أن أجمع شمل الأسرة بأسرع وقت، وبعد مرور 10 أيام فقط أصريت على أن يذهب أولادي إلى المدرسة وتسير الحياة طبيعية".

بشأن تعلقه الشديد بزوجته قال الشافعي، "لازلت اتحدث معاها واتشاجر معاها، أشعر أنها ما زالت موجودة حولي ومعي، مع الأسف الشديد لم تلحق أن توصيني بشئ لأنها توفيت بشكل مفاجئ، وربنا يرحمها ويصبرنا على فراقها".

وبشأن دخول أولاده المجال الفني قال، " لا أريد أن يدخل أحد ابنائي المجال الفني، رغم أن لديهم فكرة التذوق الفني عالية لكني لم أحب فكرة دخولهم للمجال الفني، فأنا ضعيف أمام أولادي، وفخور باختيار زوجتي التي تعبت كثيرًا في تربية الأولاد".

وعن بداية دخوله الوسط الفني قال: "أهلي دعموني قبل دخولي الوسط الفني، فأنني مولود في القاهرة، ولكن أصلي من المنوفية، فلي الشرف أن أكون من أسرة متوسطة وكان ذلك بمزج أكثر من رائع بأن أكون أكثر قربة من الناس بمشاكلهم وحكاويهم، فقد كان شخصية "فضل" في فيلم الجزيرة من الشخصيات الحقيقة التي قابلتها، ومستوحاة من جاري في منطقة أبو قتادة.

