رضا حامد: كنت باخد 1000 دولار يوميا في "بودي جارد" ورفضت أشتغل مع عادل إمام تاني

فجر الفنان رضا حامد، مفاجأة جديدة بعد عودة الحديث عن أزمته مع عادل إمام، بسبب مسرحية بودي جارد، والبوست المثير للجدل الذي نشره شريف إدريس.

وقال رضا حامد في تصريح لـ “فيتو”: “أنا ماعرفش شريف إدريس، لا عمري شوفته، معرفش هو بيعمل كدة علشان التريند، في الآخر أنا التريند مش هو، أنا لما بمشي في الشارع الناس بتقولي يا فنان يا محترم، علشان أنا بحترم فني والجمهور”.

وتابع: “أنا بحترم الزعيم عادل إمام، وهو هرم وقيمة فنية كبيرة، وأنا اللي مشيت من المسرح، هو مطردنيش، دي كانت تبقى فضيحة، لكن كان في سوء تفاهم ومكملتش، كنا مسافرين الأردن، وأنا طلبت من الإدارة إني أقعد مع النجوم في الفندق، علشان أنا بعتبر نفسي نجم، وهما قالولي عديها المرة دي معلش، ورفضت السفر لأني كان في إصرار من الإدارة على التقليل مني، وعدم وضعي في المكان الذي أستحقه، مع إني كنت باخد 1000 دولار في اليوم، واشتغلت 5 أيام مع إمام عادل إمام، ودي كنت أول مرة تحصل في مسرح الزعيم”.

وأضاف: “عزت أبو عوف الله يرحمه قابلني بعدها، وقالي أنت سبت حفرة كبيرة في مسرحية بودي جارد”.

يذكر أن اسم الفنان رضا حامد أثار جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعد عودة الحديث عن كواليس مسرحية بودي جارد للنجم عادل إمام، وذلك عقب منشور للفنان شريف إدريس عبر حسابه على “فيس بوك”، تحدث فيه عن شائعة طرد أحد الممثلين من العرض.

ورغم عدم ذكر اسم محدد في المنشور، ربط كثيرون القصة برضا حامد، خاصة أنه تحدث في لقاءات سابقة عن استبعاده من المسرحية.

من هو رضا حامد؟

وُلد رضا حامد في 29 أغسطس 1954 بمحافظة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات، وعمل كمساعد مخرج في عملين مسرحيين في بدايات الثمانينيات، ورغم أن أدواره كانت ثانوية، فإن حضوره لفت الأنظار.

حيث شارك كممثل في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المختلفة مثل مسلسل خالف تعرف وفيلم وكيل النائب العام، ومسلسل دهب قشرة، ومسرحية طب ليه، وغيرها وظل رضا مرتبطًا بالأدوار التي تركت أثرًا بفضل طريقته المختلفة في الأداء، وإلى جانب التمثيل، خاض رضا حامد تجربة برامج المقالب.

وشارك رضا حامد مع الزعيم عادل إمام في مسرحية بودي جارد وفيلم أمير الظلام كما شارك مع نجله محمد إمام في فيلم البيه رومانسي، وظل رضا حامد حاضرًا في المشهد الفني، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل بنات همام ومسلسل شهادة معاملة أطفال خلال العام الجاري 2025.

شريف إدريس يكشف كواليس مسرحية بودي جارد

وكشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كواليس مسرحية “بودي جارد” للنجم عادل إمام، متحدثا عن شائعة طرد الزعيم لأحد الممثلين من العرض، دون ذكره صراحة، في إشارة إلى الممثل رضا حامد الذي روى تلك الواقعة في مقابلات متلفزة متعددة، وبدا فيها متأثرًا حد البكاء مما حدث له.

شريف إدريس يتحدث عن طرد أحد الممثلين من مسرحية بودي جارد

وكتب شريف إدريس قائلا: “فيه ممثل زميل كبير سنًا..بقاله فترة طويلة جدا كل مايطلع في لقاء يقول إن الأستاذ عادل إمام مشاه من مسرحية بودي جارد علشان كان بيضحك أكتر منه..طيب لأول مرة هحكي الواقعة اللي حضرها ناس كتير عايشين معانا في الدنيا”.

واستكمل “إدريس” تفاصيل الواقعة من وجهة نظره قائلا: “في واحدة من ليالي العرض الجميلة الأستاذ الزميل الممثل كتب رقمه في ورقة وحدفها لواحدة معجبة في الصالة أثناء تحية العرض..شافه حد من بتوع أمن المسرح وراح بلغ الأستاذ عادل إمام..تاني يوم كان أستاذ عادل قبل العرض بيقعد يوميا في الأوضة اللي بقعد فيها أنا وزمايلي الممثلين..بنقعد ندردش شويه قبل العرض”.

مسرحية بودي جارد

وأضاف “إدريس” في منشوره المثير للجدل: “فجأة الأستاذ الزميل دخل من باب المسرح ومعاه واحدة غريبة....فالأستاذ عادل نده مساعده وقاله مين دي وعرف إنها نفس الشخصية اللي اتحدفلها الرقم، فبعت جابه وقام معاه بالواجب..وطبعا أستاذ عادل أخد موقف في لحظتها ودي كانت آخر ليلة عرض لهذا الزميل الممثل في مسرحية بودي جارد"، مختتما منشوره: "أنا أول مرة أحكي الواقعة بس حقيقي الوضع بقى مستفز وياريت الأستاذ الزميل الممثل يحترم سنه وعيب إنه يطلع يكذب على الناس عيب بجد.. وياريت لو سمحتم لو أي حد يعرف اسمه بلاش يذكره في التعليقات نهائي”.

في المقابل، نفى رضا حامد الواقعة شكلا ومضمونا، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه فنان ملتزم ومنضبط أخلاقيًا وحريص على أداء الصلاة، وتاريخه معروف للجميع، مشددًا على أنه تم إبعاده عن المسرحية على إثر خلافات مع الإدارة وليس لأسباب أخلاقية.

يشار إلى أن الفنان الكبير عادل إمام قدم خلال أعماله المسرحية والسينمائية أجيالا من ممثلي الكوميديا مثل: الراحل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأحمد آدم.

