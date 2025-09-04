تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي تتعرض لوعكة صحية

أعلن الفنان شريف إدريس، تعرض زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي لوعكة صحية، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وكتب شريف إدريس في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: “السيدة سوزان حرم أخونا المرحوم الفنان تامر ضيائى في حالة خطيرة على جهاز التنفس الصناعى تصارع الحياة والموت، نسألكم الدعاء لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي، الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها يارب دعواتكم”.

الراحل تامر ضيائي

وتوفي الفنان تامر ضيائي في شهر يوليو من العام الماضي، وقبل الرحيل كان ضيائى قد خضع لعملية جراحية بالقلب عقب إصابته بأكثر من ثلاث جلطات متتالية، علاوة على إصابة عيناه بفيرس مفاجئ وتعرضه لحادثة سير أثرت على جسده بشكل كبير.

