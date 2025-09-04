الفنان محمد أوتاكا يتعرض لوعكة صحية
تعرض الفنان الشاب محمد أوتاكا لوعكة صحية مفاجئة.
وكتبت سلمى من أسرة الفنان الشاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾.. حبيبي ونور عيني ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك شرور الناس يارب".
وأضافت: “برجاء يا جماعه ادعوا لأوتاكا ربنا يقومه بالسلامة لبيته وعياله ويبعد عنه المرض يارب”.
يذكر أن آخر أعمال محمد أوتاكا هو مسلسل “اللعبة” من بطولة: شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب.
