الفنان محمد أوتاكا يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان الشاب محمد أوتاكا لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت سلمى من أسرة الفنان الشاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾.. حبيبي ونور عيني ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك شرور الناس يارب".

وأضافت: “برجاء يا جماعه ادعوا لأوتاكا ربنا يقومه بالسلامة لبيته وعياله ويبعد عنه المرض يارب”.

يذكر أن آخر أعمال محمد أوتاكا هو مسلسل “اللعبة” من بطولة: شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب.

