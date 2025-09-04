محمد منير يشاهد فيلم ضي من داخل السينما (صور)

نشر هيثم دبور، مؤلف فيلم ضي، صورا للفنان محمد منير وهو يشاهد الفيلم من داخل السينما خلال العرض الخاص للفيلم أمس الأول.

وعلق هيثم دبور على الصور عبر صفحته على فيس بوك قائلا: “محمد منير يشاهد فيلم ضي في السينما.. منير هو صوت الرحلة من أول كلمة في السيناريو لحد آخر ثانية في تتر الفيلم.. منير جزء من حياتي وأغانيه كانت ملهمة، سعيد بتسجيل المحبة دي في سيرة أهل الضي”.

واحتفل أمس نجوم وصناع فيلم ضي بالعرض الخاص للفيلم، داخل أحد السينمات بالقاهرة.

فيلم ضي

وفيلم "ضي" من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد، تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي.

ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.

