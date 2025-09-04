وزير الثقافة يزور المايسترو سليم سحاب للاطمئنان على حالته الصحية

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على زيارة المايسترو الدكتور سليم سحاب في المستشفى مساء أمس، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمّت به هذا الأسبوع.

وزير الثقافة يطمئن على المايسترو سليم سحاب

واطمأن الوزير خلال الزيارة من مدير المستشفى وطاقم الاستشاريين على تطورات الحالة الصحية للمايسترو الكبير، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، وأنه خضع للرعاية الطبية اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى إجراء الفحوصات المطلوبة.

وأعرب وزير الثقافة عن تقديره العميق لمسيرة المايسترو سليم سحاب، مؤكدًا أنه قيمة موسيقية وثقافية كبيرة أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتز بعطائه المستمر وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الفني.

من جانبه، توجه المايسترو سليم سحاب بخالص الشكر لوزير الثقافة على هذه اللفتة، التي تعكس تقدير الدولة ورعايتها للفنانين.

سليم سحاب يوجه رسالة للجمهور

وكان المايسترو سليم سحاب وجه رسالة إلى محبيه عبر صفحته على فيس بوك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وكتب المايسترو سليم سحاب عبر حسابه الشخصي: “ بعد وعكة صحية ألمّت بي، أعلن لجمهوري الحبيب أنني عدتُ إلى بيتي سالمًا مُعافى”، معقبا: “لقد كانت محبتكم ودعواتكم بمثابة مظاهرة حب عارمة غمرتني، ودفعتني للتغلب على هذه المحنة”.

واستطرد “الحمد لله الذي استجاب لدعائكم، وأنا ممتن لكم من كل قلبي.. كل الشكر لكل من سأل عني وزارني”، مختتما رسالته بتوجيه الشكر للمستشفى التي قدمت له العلاج والعاملين بها الذين وصفهم بأنهم “ لم يبخلوا لحظة بالرعاية والاهتمام والابتسامة”.

