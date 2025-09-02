الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة الموسيقيين تكشف آخر تطورات حالة المايسترو سليم سحاب الصحية

سليم سحاب. فيتو
تقدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمايسترو القدير سليم سحاب، أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل.

الحالة الصحية لـ سليم سحاب

وأكدت الفنانة نادية مصطفى المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن المايسترو سليم سحاب، بصحة جيدة الآن ويتماثل للشفاء، وتتمني النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطائه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.

وشددت النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

وتعرض مؤخرا المايسترو سليم سحاب لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة.

الفنانة نادية مصطفي الفنان مصطفي كامل المايسترو سليم سحاب المهن الموسيقية سليم سحاب نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل نقابة المهن الموسيقية نادية مصطفى نقابة الموسيقيين

الجريدة الرسمية
