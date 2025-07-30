نضال الشافعي ضيف مراد مكرم على "سفرة" السبت

يستضيف برنامج "ساعة ونس" الذي يقدمه الإعلامي مراد مكرم على قناة "سفرة"، الفنان نضال الشافعي، وذلك في حلقة يوم السبت المقبل 2 أغسطس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

يتحدث نضال الشافعي خلال اللقاء عن بدايته في عالم الفن والتمثيل وكيف تم اختياره وترشيحه في أول دور له في السينما بفيلم "ملاكي إسكندرية"، كما يتطرق إلى الوظائف التي عمل بها في بدايته ليحقق حلم التمثيل وأبرز التحديات التي واجهته خلال تلك المرحلة.

تجارب الكوميديا

كما يتحدث نضال الشافعي عن تجاربه الكوميدية وكيف أثرت في مشاوره الفني، وكذلك يتطرق إلى أبرز أدواره التي قدمها مؤخرًا وكواليس مشاركته في مسلسل "الحشاشين" ومسلسل "هجمة مرتدة"، ويتحدث أيضًا عن غيابه خلال الفترة الأخيرة من بعد وفاة زوجته وكيف تغيرت حياته بعد هذه التجربة الصعبة نفسيًا عليه، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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