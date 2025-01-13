بروتين نباتي يحسن من صحة القلب ويكافح الأمراض، تعرف على فوائد الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين صحة القلب ومساعدة الهضم ومحاربة الالتهابات

وتعد الفاصوليا السوداء عضو في عائلة البقوليات التي تشمل أنواعًا أخرى من الفاصوليا والبازلاء والعدس، هي غذاء أساسي في العديد من الثقافات.

وقالت أخصائية التغذية ناتالي روميتو، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، "مثل معظم البقوليات، الفاصوليا السوداء متعددة الاستخدامات وغير مكلفة، ويمكن تقديمها يشكل وطرق مختلفة سواء ساخنة أو باردة، كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية".

الفوائد الغذائية في الفاصوليا السوداء

وأكدت الطبيبة على الفائدة الغذائية الكبيرة للفصولية السوداء، فقالت: "تحتوي الفاصوليا السوداء على الكثير من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، كما إنها مصدر ممتاز للبروتين النباتي، حيث تقدم 15 جرامًا من البروتين لكل كوب مطبوخ (30% من القيمة اليومية، أو DV) والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى."

يوفر كوب واحد من الفاصوليا السوداء المطبوخة أيضًا:

256 ميكروجرامًا من حمض الفوليك أو فيتامين ب9 (64% من القيمة اليومية)

360 ميكروجرامًا من النحاس (44% من القيمة اليومية)

800 ميكروجرام من المنغنيز (35% من القيمة اليومية)

400 ميكروجرام من الثيامين أو فيتامين ب1 (33% من القيمة اليومية)

120 مليجرامًا من المغنيسيوم (28% من القيمة اليومية)

3.6 مليجرام من الحديد (20% من القيمة اليومية)

241 مليجرامًا من الفوسفور (19% من القيمة اليومية)

2 مليجرام من الزنك (17% من القيمة اليومية)

611 مليجرامًا من البوتاسيوم (13% من القيمة اليومية)

4 فوائد للفاصوليا السوداء

تقدم الفاصوليا السوداء أربع فوائد صحية رائعة، وتكون كالآتي:

1. تقلل من خطر الإصابة بالأمراض

الفاصوليا السوداء مليئة بمضادات الأكسدة، حيث تحارب هذه المواد الكيميائية الضرر الناجم عن جزيئات الجذور الحرة، ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من الجذور الحرة في الجسم إلى شيخوخة الخلايا بشكل أسرع والمساهمة في العديد من الحالات الخطيرة.

تحتوي الفاصوليا السوداء على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين والكيرسيتين، والذي يساعد الحصول على ما يكفي من مضادات الأكسدة في النظام الغذائي على الحفاظ على صحة اأعضاء.

يؤدي تناول كمية أكبر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفاصوليا السوداء إلى تقليل خطر الإصابة بـ:

تصلب الشرايين

السرطان

مرض الشريان التاجي

فشل القلب

فقدان البصر

2. تساعد في مكافحة السرطان

تحتوي الفاصوليا السوداء على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية، وتعمل معًا لصالح الالتهاب وإزالة السموم وصحة الخلايا، فكل هذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وتحارب بعض العناصر الغذائية في الفاصوليا السوداء السرطان، بما في ذلك:

تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الذي قد يؤدي إلى تكوين الورم.

ترتبط الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفاصوليا السوداء بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

يساعد حمض الفوليك في منع طفرات الحمض النووي التي تؤدي إلى تكوين الخلايا السرطانية.

يلعب السيلينيوم دورًا رئيسيًا في الوقاية من السرطان، وهو ضروري لمساعدة الجسم على إزالة السموم، بما في ذلك المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

3. فوائد صحة الجهاز الهضمي

الفاصوليا السوداء منجم ذهبي من العناصر الغذائية للأمعاء، ولا يوجد العديد من الأطعمة الفردية التي لها فوائد هضمية مثل الفاصوليا السوداء.

تساعد الفاصوليا السوداء الأمعاء من خلال توفير:

جزيئات مضادة للميكروبات: تشير الدراسات المعملية إلى أن بعض الجزيئات الموجودة في الفاصوليا السوداء قد تساعد في تدمير الطفيليات والبكتيريا غير الصحية في الجهاز الهضمي.

الألياف: توفر الفاصوليا الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد الجسم على التخلص من النفايات وتغذية البكتيريا الجيدة في ميكروبيومك.

الحماية من السرطان: أظهرت الأبحاث أن الفاصوليا قد تقلل من العلامات الكيميائية لسرطان القولون.

النشا المقاوم: هذا النوع من النشا، الذي لا يتحلل في الجسم، هو مادة حيوية، وهو بمثابة غذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يعزز ميكروبيومك.

4. تحسن صحة القلب

الفاصوليا السوداء إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي للقلب، والعناصر الغذائية الموجودة في الفاصوليا السوداء التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تشمل:

مضادات الأكسدة تقلل الالتهاب في الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي الالتهاب في الأوعية الدموية إلى تصلب الشرايين والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

تساعد الفلافونويدات في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي، وارتفاع الكوليسترول هو أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تساعد العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم على خفض ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.

تساعد الألياف في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لعدة دراسات.

الآثار الجانبية للفاصوليا السوداء

كما هو الحال مع أي نوع من أنواع الفاصوليا، يمكن أن تسبب الفاصوليا السوداء بعض الانتفاخ والغازات المزعجة أو المحرجة.

يمكنك جعل الفاصوليا السوداء الجافة أسهل في الهضم من خلال:

نقع الفاصوليا الجافة في الماء طوال الليل أو لفترة أطول

شطفها جيدًا

غلي الفاصوليا حتى تصبح طرية جدًا

شطف الفاصوليا المطبوخة جيدًا بالماء

أوصت الطبيبة روميتو أيضًا بغلي الفاصوليا السوداء على الموقد أو طهيها في طنجرة ضغط، وليس في طنجرة بطيئة أو قدر فخاري، وذلك لأن الطناجر البطيئة وأواني الفخار لا تسخن بدرجة كافية للتخلص من الليكتينات الموجودة في الفاصوليا السوداء، والتي تعد السبب الرئيسي لتلك الآثار الجانبية غير المرغوب فيها على الجهاز الهضمي.

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