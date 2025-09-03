طريقة عمل السبانخ، وصفات غير تقليدية لأطفالك

طريقة عمل السبانخ، من أشهر الأكلات التي تتمتع بقيمتها الغذائية العالية السبانخ، وهي من الوصفات التي توارثناها، وهي من الوجبات المصرية الأساسية في وجبة الغداء.

طريقة عمل السبانخ المطبوخة بالصلصة لا تفضل عملها الكثير من الأمهات، لأن معظم الأطفال لا يفضلون طعمها، ويرفضون تناولها.



لكن هناك العديد من الوصفات لعمل السبانخ، والتي يمكنها أن تنال إعجاب الاطفال.



فيمكنك تجربة وصفات جديدة لعمل السبانخ؛ لأن الطريقة التقليدية لعمل السبانخ لا ترضي الكثير من الأطفال، في حين أن السبانخ من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، فتعتبر السبانخ من الخضروات الشتوية، وتبدأ في الظهور في الأسواق مع بداية الخريف.

وهي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ولذلك لابد أن تحرص كل أم أن تقدمها لأبنائها بشكل منتظم طوال فترة تولجدها في الأسواق، وهي بالفعل بدأت في الظهور.



ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل السبانخ بوصفات مختلفة وشهية.

طريقة عمل السبانخ بالصلصة والطشة

سبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة

نقدم طريقة عمل السبانخ المطبوخة بالصلصة وطشة الكزبرة الخضراء بالطريقة المصرية المعتادة.



مكونات عمل السبانخ المطبوخة:

1/2 كيلو سبانخ مغسولة ومقطعة

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

1 كوب عصير طماطم (أو طماطم مبشورة)

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم

كوب مرق (لحم أو دجاج)

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان سمن أو زيت

طريقة عمل السبانخ المطبوخة:

تحمير البصل: في وعاء على نار متوسطة، سخني ملعقة من السمن أو الزيت. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

إضافة الثوم والكزبرة: ضعي الثوم المفروم والكزبرة الناشفة وقلبيهم مع البصل حتى يظهر رائحة الثوم.

إضافة الطماطم: أضيفي عصير الطماطم وملعقتين من صلصة الطماطم، واتركي الخليط ليغلي ويتسبك.

إضافة السبانخ: أضيفي السبانخ المقطعة إلى الصلصة، وقلبيها حتى تذبل.

إضافة المرق: صبي المرق على السبانخ وقلبي جيدًا. اتركي الخليط يغلي، ثم خففي النار واتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى تنضج السبانخ.

تحضير الطشة: في مقلاة صغيرة، سخني ملعقة من السمن أو الزيت. أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة وقلبيها لعدة ثوانٍ حتى تفوح رائحتها، ثم أضيفيها إلى السبانخ المطبوخة.

التقديم: قدمي السبانخ المطبوخة ساخنة مع أرز أبيض أو خبز.

بالهناء والشفاء.

طريقة عمل السبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل السبانخ بالصلصة واللحمة المفرومة.

المكونات

500 جرام سبانخ طازج

250 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة سمن

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 كوب كسبرة خضراء مفرومة

خطوات عمل السبانخ باللحمة المفرومة

اغسلي السبانخ جيدًا وتخلصي من أي أوراق صفراء أو متعفنة.

قطعي السبانخ إلى قطع صغيرة.

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي حتى تتغير لونها.

أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق، أو حتى يذبلوا.

أضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة وقدميها ساخنة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لطعم أغنى وألذ

يمكنك إضافة 1/2 كوب جبن موتزاريلا أو جبن بارميزان المبشور إلى السبانخ قبل تقديمها.

يمكنك أيضًا إضافة 1/2 كوب من الفريك أو الأرز المسلوق إلى السبانخ.

إذا كنت تريدين سبانخ أكثر حلاوة، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من السكر إلى السبانخ أثناء الطهي.

طريقة عمل حساء السبانخ



حساء السبانخ

طريقة عمل حساء السبانخ، من الوصفات سريعة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، ونستعرض طريقتها في السطور التالية.



المكونات

500 جرام سبانخ طازجة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب مرق دجاج أو لحم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

اغسل السبانخ جيدًا وتخلصي من أي أوراق صفراء أو متعفنة.

قطعي السبانخ إلى قطع صغيرة.

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق.

اضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، أو حتى ينضج السبانخ.

قدمي السبانخ ساخنة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لطعم ألذ

يمكنك إضافة 1/2 كوب جبن موتزاريلا أو جبن بارميزان المبشور إلى السبانخ قبل تقديمها.

يمكنك أيضًا إضافة 1/2 كوب من الفريك أو الأرز المسلوق إلى السبانخ.

إذا كنت تريدين سبانخ أكثر حلاوة، يمكنك إضافة 1 ملعقة صغيرة من السكر إلى السبانخ أثناء الطهي.



