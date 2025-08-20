اعمليها بطريقة الجدات، طريقة عمل البامية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البامية، البامية من الأطباق الشرقية الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية المتعددة، حيث تحتوي على الألياف، الفيتامينات، والمعادن المهمة للجسم.

وطريقة عمل البامية، سهلة وبسيطة وتطهى البامية بطرق مختلفة حسب البلد والعادات، لكنها في مصر على وجه الخصوص تعتبر من الأكلات التقليدية الشعبية التي تقدم غالبا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البامية.

مكونات عمل البامية:-

نصف كيلو بامية طازجة أو مجمدة

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زيت نباتي

كوب مرق لحم أو دجاج يمكن استبداله بمكعب مرقة مذاب في ماء ساخن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة كسبرة جافة مطحونة

ثمرة فلفل حار اختياري لإضافة نكهة قوية

طريقة عمل البامية:-

إذا كانت البامية طازجة تغسل جيدا ثم تقطع أطرافها بعناية مع تجنب جرحها حتى لا "تسلس" (أي تخرج المادة اللزجة).

إذا كانت مجمدة تستخدم مباشرة بعد إخراجها من الفريزر دون إذابة كاملة.

في إناء على النار نضع ملعقة سمن أو زيت، ثم نضيف مكعبات اللحم مع رشة فلفل أسود وملح.

نقلب حتى يتغير لون اللحم ويبدأ في إخراج عصاراته.

نضيف كوب ماء ساخن أو مرقة ونتركه حتى ينضج نصف نضج.

في مقلاة صغيرة نضع ملعقة سمن ونضيف البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

نضيف الثوم ونستمر في التقليب حتى تخرج رائحته الشهية.

نضيف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، مع رشة ملح وفلفل وكمون.

نترك الخليط يغلي حتى يتكاثف ويتسبك ويصبح سميك القوام.

في حلة الطهي الأساسية نضع اللحم النصف ناضج مع المرقة.

نضيف فوقه خليط التقلية.

نضيف البامية ونقلب برفق حتى تختلط بالصوص دون أن تهرس.

نتركها على نار هادئة حوالي 20 دقيقة حتى تنضج البامية وتمتزج النكهات.

في طاسة صغيرة نحمّر فص ثوم مع ملعقة كسبرة ناشفة في قليل من السمن، ثم نضيف الخليط إلى البامية قبل إطفاء النار.

تقلب جيدا وتغطى الحلة دقائق قليلة حتى تتشرب الطعم.

تقدم البامية ساخنة مع الأرز الأبيض أو بالشعيرية أو الخبز البلدي الطازج.

يمكن إضافة سلطة خضراء أو مخلل بجانبها لإكمال المائدة.

طريقة عمل البامية

نصائح لطبق بامية مميز

ولعمل طبق البامية بمذاق لا يقاوم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

يفضل أن تكون حبات البامية صغيرة الحجم وطازجة لأنها أطرى وألذ في الطعم.

يفضل عدم الإكثار من تقليب البامية حتى لا تصبح لزجة.

كلما كانت المرقة غنية بالنكهة (من اللحم أو الدجاج) أعطت مذاق أفضل.

يمكن تحضير البامية وتخزينها في الفريزر مطهية أو نيئة، وتستخدم وقت الحاجة.

التقلية بالثوم والكسبرة الجافة هي السر الأساسي لمذاق البامية المميز.

فوائد البامية الصحية

والبامية لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد البامية:-

غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على صحة القولون.

تحتوي على فيتامين C وA مما يدعم مناعة الجسم.

تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري.

تحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض المزمنة.

