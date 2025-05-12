طريقة عمل اللوبيا أم عين سودا، غداء مصري من بتاع زمان



طريقة عمل اللوبيا، من الأكلات المصرية، التي توارثها عن الأجداد، وتعد اللوبيا البقوليات عالية القيمة الغذائية، إلى جانب طعمها اللذيذ المميز.

ويقدم طبق اللوبيا بالصلصة مع اللحمة والأرز الأبيض، كوجبة غداء مصرية، وهذه الوجبة من أشهر وجبات الغداء المصرية، المغذية والتي يعشقها الكثيرون.



طريقة عمل اللوبيا



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل اللوبيا المصرية التفاصيل، على طريقة أهل زمان.



مكونات عمل اللوبيا

1 كوب لوبيا بيضاء ناعمة

2 كوب ماء

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة ملح

خطوات عمل اللوبيا بالصلصة



1. اغسلي اللوبيا جيدًا وتخلصي من أي شوائب.

2. في قدر كبير، ضعي اللوبياء والماء.

3. سخني القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

4. خففي النار، غطيها، واتركيها على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة، أو حتى تنضج اللوبياء.

5. في غضون ذلك، في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

6. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

7. أضيفي صلصة الطماطم والكمون والفلفل الأسود والملح وقلبي.

8. اطهي الصلصة لمدة 5 دقائق، أو حتى تتسبك.

9. اسكبي الصلصة على اللوبيا المسلوقة.

10. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أخرى، أو حتى تتسبك الصلصة.

11. قدمي اللوبيا ساخنة.

نصائح لنجاح طريقة عمل اللوبيا

يمكنك نقع اللوبيا لمدة 6-8 ساعات قبل الطهي لتقصير وقت الطهي.

يمكنك إضافة المزيد من الصلصة إذا كنت تفضلها أكثر سمكًا.

يمكنك إضافة الخضار الأخرى إلى اللوبيا، مثل الجزر أو البطاطس أو الطماطم.

يمكنك أيضًا إضافة اللحوم أو الدجاج إلى اللوبيا.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بالصلصة



الفاصوليا الخضراء بالصلصة

وتعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق الخضراوات التي يحبها الكثيرين، وقد تجدها بعض ستات البيوت، أنها صعبة التحضير، في حين أنها بسيطة وسريعة التحضير، والطعم سيذكرك بأيام الطفولة، واكلات الجدة.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.

ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

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