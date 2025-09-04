البيئة تختتم البرنامج التوعوي الصيفي 2025 بالقاهرة والجيزة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن ختام فعاليات البرنامج التوعوي الصيفي 2025، والذي نُفذ في المدارس والجهات المختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية أغسطس.

إشادة بالتعاون بين الوزارات الشريكة

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للتعاون المثمر مع الوزارات الشريكة، ومنها وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة (قصور الثقافة – المجلس الأعلى – ثقافة الطفل)، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الشراكة بين مؤسسات الدولة تمثل نموذجًا ناجحًا في دعم التوعية البيئية.

عروسة المولد من المخلفات المنزلية

وفي بادرة مبتكرة، نفذت وزارة البيئة عروسة المولد النبوي من مخلفات منزلية بهدف التأكيد على إمكانية إعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة جمالية، بما يرسخ مفهوم الاقتصاد الدائري ويعزز ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

تفاصيل البرنامج التوعوي الصيفي

وتضمن البرنامج الصيفي 234 نشاطًا توعويًا متنوعًا استفاد منها نحو 2295 مشاركًا من مختلف الفئات، وخاصة النشء والشباب، وتنوعت الأنشطة بين 108 ندوة تثقيفية تناولت قضايا التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء، الإدارة السليمة للمخلفات، والحد من استخدام البلاستيك، و109 ورشة فنية لتشجيع إعادة استخدام المخلفات وتحفيز الشباب والسيدات على ابتكار مشروعات صغيرة تساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن البرنامج عكس شغفًا كبيرًا من النشء والشباب للتعلم البيئي، مشيرة إلى أن هذا الحماس يعكس وعيًا حقيقيًا قادرًا على بناء جيل جديد مؤهل لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية وداعمًا لمسيرة التنمية المستدامة في مصر.





