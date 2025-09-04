الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البيئة تختتم البرنامج التوعوي الصيفي 2025 بالقاهرة والجيزة

البرنامج التوعوي
البرنامج التوعوي
ads

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن ختام فعاليات البرنامج التوعوي الصيفي 2025، والذي نُفذ في المدارس والجهات المختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية أغسطس.

إشادة بالتعاون بين الوزارات الشريكة

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للتعاون المثمر مع الوزارات الشريكة، ومنها وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة (قصور الثقافة – المجلس الأعلى – ثقافة الطفل)، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الشراكة بين مؤسسات الدولة تمثل نموذجًا ناجحًا في دعم التوعية البيئية.

 

عروسة المولد من المخلفات المنزلية

وفي بادرة مبتكرة، نفذت وزارة البيئة عروسة المولد النبوي من مخلفات منزلية بهدف التأكيد على إمكانية إعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة جمالية، بما يرسخ مفهوم الاقتصاد الدائري ويعزز ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

تفاصيل البرنامج التوعوي الصيفي

وتضمن البرنامج الصيفي 234 نشاطًا توعويًا متنوعًا استفاد منها نحو 2295 مشاركًا من مختلف الفئات، وخاصة النشء والشباب، وتنوعت الأنشطة بين 108 ندوة تثقيفية تناولت قضايا التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء، الإدارة السليمة للمخلفات، والحد من استخدام البلاستيك، و109 ورشة فنية لتشجيع إعادة استخدام المخلفات وتحفيز الشباب والسيدات على ابتكار مشروعات صغيرة تساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن البرنامج عكس شغفًا كبيرًا من النشء والشباب للتعلم البيئي، مشيرة إلى أن هذا الحماس يعكس وعيًا حقيقيًا قادرًا على بناء جيل جديد مؤهل لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية وداعمًا لمسيرة التنمية المستدامة في مصر.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة البيئة البرنامج التوعوي الصيفي منال عوض عروسة المولد من المخلفات التوعية البيئية اعاده التدوير الاستدامة البيئية القاهرة الجيزة الأنشطة البيئية للشباب

مواد متعلقة

حملة لإزالة مخالفات البناء في هضبة الأهرام تنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة (صور)

الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي في مصر

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية وتوعوية لحلايب وشلاتين

محافظ الجيزة يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة خديجة بأكتوبر

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالصف وأطفيح

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

أخبار مصر اليوم: أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. والتعليم العالي تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية

محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية الأوقاف الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

من الحرب الكلامية لتدخل وزير الرياضة، القصة الكاملة لأزمة شوبير مع الحضري وأحمد حسن

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads