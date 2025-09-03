نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالصف وأطفيح

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًّا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

متابعة مشروعات حياة كريمة بالجيزة

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية والمتبقية بمختلف القطاعات، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا بالريف المصري.

حضر الاجتماع ممثلون عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مركز الصف، والهيئة العامة للطرق والكباري، بالإضافة إلى ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمكاتب الاستشارية للمشروعات.

تفقد موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف

وفي جولة ميدانية، تفقد نائب المحافظ موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية داخل المدينة.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين وسائقي الخطوط الداخلية والخارجية، مشددًا على مسؤولي جهاز السرفيس بضرورة متابعة انتظام العمل داخل الموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة لخطوط السير.

جهود تقنين أراضي أملاك الدولة

كما تابع نائب المحافظ جهود تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الصف، بحضور السيد محمد نور السكرتير العام للمحافظة، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود، بما يضمن حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم.

وخلال اللقاء، استمع نائب المحافظ لعدد كبير من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، حيث ناقش معهم شكاواهم ومطالبهم، مؤكدًا العمل على إيجاد حلول مناسبة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

