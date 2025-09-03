الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي في مصر

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أول مشروع تدريبي داخل المدارس يستهدف تأهيل المعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي وبناء جيل قادر على مواكبة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة.

جاءت الانطلاقة من خلال ورشة العمل التي نظمتها مدارس الحسام والمستقبل لعرض نتائج التدريب، بحضور سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد فايز وكيل المديرية، والخبير التربوي المندوه الحسيني، والخبير التربوي محمد سعد، إلى جانب نخبة من خبراء التدريب وقيادات الإدارات التعليمية بالجيزة، والموجهين العموم والأوائل لمختلف المواد الدراسية.

بروتوكول تعاون لتأهيل المعلمين

وتأتي ورشة العمل ضمن فعاليات بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدارس الحسام والمستقبل، بهدف نقل الخبرات الفنية وتدريب المعلمين على استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط للدرس ووضع الأسئلة، وإدارة عمليات التقويم، وتوظيف المنصات الإلكترونية، وإنتاج فيديوهات تعليمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.



ويستهدف البرنامج جميع المعلمين بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى الموجهين والوكلاء، مع بدء المرحلة الأولى بتأهيل الموجهين والمعلمين الأوائل.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف تسعى لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بالتعاون مع الجانب الياباني عبر منصة "كويرو".

وأوضح عطية أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا معرفيًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتطوير التعليم، لما يتيحه من إمكانيات في تخصيص التعلم لكل طالب، وتحليل الأداء، وتقديم تغذية راجعة فورية تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

من جانبه، أشاد الدكتور المندوه الحسيني بالدعم الكبير الذي يقدمه سعيد عطية لمختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي بوابة نحو تعليم نوعي يواكب العالم، وأن ما قامت به مدارس الحسام والمستقبل من تدريب يعد تجربة رائدة يمكن تعميمها على مدارس الجيزة الرسمية.

وشمل التدريب محاور تطبيقية ركزت على إنتاج محتوى تعليمي رقمي متنوع، وإعداد وبناء الاختبارات وتحليل نتائجها بالذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث التطبيقات والمنصات التعليمية العالمية، وآليات دمج الذكاء الاصطناعي في صياغة الأهداف والمناهج وطرائق التدريس.



وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تمكين المعلمين من أدوات المستقبل، ونقل التعليم في الجيزة إلى مستوى يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل الرقمي.

