الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية وتوعوية لحلايب وشلاتين

القافلة الطبية
القافلة الطبية
ads

نظم المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومبادرة حياة كريمة، قافلة طبية وتوعوية شاملة لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بالبحر الأحمر، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز.

خدمات القافلة الطبية

استهدفت القافلة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية اللازمة للمرضى من صيادلة المركز القومي للبحوث، وشارك في القافلة أساتذة متخصصون في عدة مجالات طبية منها: أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، التوعية الصحية العامة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 320 مريضًا تم الكشف عليهم وتشخيص حالاتهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

أنشطة توعوية وتنموية

لم تقتصر القافلة على الجانب الطبي فقط، بل تضمنت ندوات تثقيفية وتوعوية تناولت موضوعات هامة مثل: المرأة وصناعة الوعي الحضاري، الإرشاد الأسري، جلسات توعية للأطفال.


كما تم تنفيذ ورش تدريب حرفية بإشراف الجهات المشاركة في مجالات متنوعة مثل: صناعة الإكسسوارات، فن الديكوباج، صناعة الصابون، صناعة العرائس اليدوية


رسالة لخدمة المجتمع

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة المركز القومي للبحوث في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة المواطن المصري، ودعم خطة الدولة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث المجلس القومي للمرأة حياة كريمة قافلة طبية حلايب وشلاتين البحر الأحمر قوافل طبية مجانية ممدوح معوض نبيلة عبد المقصود امل عمار التنمية المستدامة

مواد متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالصف وأطفيح

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

أخبار مصر اليوم: أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. والتعليم العالي تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية

محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية الأوقاف الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية

فتح باب الترخيص لـ 200 سيارة فان 7 ركاب للعمل بديلا عن الربع نقل بـ 6 أكتوبر

البيئة تصدر قرارًا بتنظيم صيد الطيور البرية فى عدد من المحافظات

الفيوم على خريطة الـ"جيوبارك" العالمية.. مصر تعلن عن أول محمية جيولوجية بدعم من اليونسكو.. وإدراج سانت كاترين كمحمية ثقافية

محافظ الجيزة لنواب رئيس حي الهرم الجدد: مجهود كل منكم سيقاس بنتائجه على الأرض

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads