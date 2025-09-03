القومي للبحوث يطلق قافلة طبية وتوعوية لحلايب وشلاتين

نظم المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومبادرة حياة كريمة، قافلة طبية وتوعوية شاملة لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بالبحر الأحمر، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية بالمركز.

خدمات القافلة الطبية

استهدفت القافلة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية اللازمة للمرضى من صيادلة المركز القومي للبحوث، وشارك في القافلة أساتذة متخصصون في عدة مجالات طبية منها: أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، التوعية الصحية العامة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 320 مريضًا تم الكشف عليهم وتشخيص حالاتهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

أنشطة توعوية وتنموية

لم تقتصر القافلة على الجانب الطبي فقط، بل تضمنت ندوات تثقيفية وتوعوية تناولت موضوعات هامة مثل: المرأة وصناعة الوعي الحضاري، الإرشاد الأسري، جلسات توعية للأطفال.



كما تم تنفيذ ورش تدريب حرفية بإشراف الجهات المشاركة في مجالات متنوعة مثل: صناعة الإكسسوارات، فن الديكوباج، صناعة الصابون، صناعة العرائس اليدوية



رسالة لخدمة المجتمع

وأكد القائمون على القافلة أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة المركز القومي للبحوث في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة المواطن المصري، ودعم خطة الدولة في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

