حملة لإزالة مخالفات البناء في هضبة الأهرام تنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة (صور)

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف بنطاق القطاع، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الجيزة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبقيادة معتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام، وبمشاركة فرق العمل الميدانية المختصة.

وأكد مسؤولو الحي أن قرارات الإزالة استهدفت المباني المخالفة وغير المرخصة التي أقيمت بالمخالفة لقوانين البناء، مشددين على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها اليومية للتصدي لأي محاولة تعدٍّ أو بناء عشوائي داخل نطاق الحي، خاصة في منطقة هضبة الأهرام التي تشهد متابعة دورية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط العمراني، والحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة المواطنين أو تعيق مشروعات التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.