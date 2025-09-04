الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حملة لإزالة مخالفات البناء في هضبة الأهرام تنفيذا لتعليمات محافظ الجيزة (صور)

مخالفات البناء
مخالفات البناء
 نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف بنطاق القطاع، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الجيزة لفرض الانضباط والتصدي لمخالفات البناء.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبقيادة معتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام، وبمشاركة فرق العمل الميدانية المختصة.

وأكد مسؤولو الحي أن قرارات الإزالة استهدفت المباني المخالفة وغير المرخصة التي أقيمت بالمخالفة لقوانين البناء، مشددين على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها اليومية للتصدي لأي محاولة تعدٍّ أو بناء عشوائي داخل نطاق الحي، خاصة في منطقة هضبة الأهرام التي تشهد متابعة دورية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط العمراني، والحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة المواطنين أو تعيق مشروعات التطوير.

ازالة مخالفات البناء هضبة الاهرام حي الهرم محافظة الجيزة قرارات إزالة عادل النجار طه عبد الصادق معتز مسعود

