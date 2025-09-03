محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والهرم وجنوب الجيزة وكرداسة والبدرشين ومنشأة القناطر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى أحد المواطنين المتعلقة بقطع التيار الكهربائي عن قطعة أرض أملاك دولة بشارع الأهرام لعدم سداده المستحقات بنطاق حي جنوب الجيزة، حيث وجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية الجهات المختصة لفحص المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما بحث المحافظ في مركز ومدينة البدرشين شكوى مواطن يتضرر من تعدي أحد الجيران على أرضه وعدم التزامه بترخيص البناء الصادر له، ووجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وإزالة التعدي، مع التنسيق مع شركات المرافق لعدم توصيل أو قطع المرافق حال توصيلها.

تحويل وحدة طب الأسرة بقرية وردان إلى مستشفى مركزي

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، ناقش المحافظ الطلب المقدم من أحد المواطنين بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بقرية وردان إلى مستشفى مركزي (عمليات اليوم الواحد ورعاية حرجة) لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث كلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية مديرية الصحة والمكتب الهندسي ومركز ومدينة منشأة القناطر، لمعاينة وحدة طب الأسرة على الطبيعة وإجراء رفع مساحي لها، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الصحة ودراسة إمكانية تحويلها إلى مستشفى مركزي وما يتطلبه ذلك من إنشاءات وتجهيزات.

كما تناول اللقاء طلبات وشكاوى أخرى مقدمة من مواطني العجوزة والهرم وكرداسة، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار أن اللقاءات الدورية مع المواطنين، إلى جانب التحرك الميداني المستمر، يسهمان في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر. كما أشار إلى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بجدية تامة، وأن ما يُتخذ من قرارات في تلك اللقاءات يُنفذ على أرض الواقع وفق الأطر القانونية والضوابط المقررة.

وجدد المحافظ التزامه بمواصلة عقد اللقاءات الدورية باعتبارها منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى متطلباتهم، والتعامل الفوري مع القضايا الملحة، مشددًا على أن الدولة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات، بما يرسخ مبدأ أن المواطن في قلب أولويات العمل التنفيذي.

حضر اللقاء محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

