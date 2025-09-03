الخميس 04 سبتمبر 2025
محافظ الجيزة يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد السيدة خديجة بأكتوبر

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية كبرى نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أُقيمت مساء اليوم بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وخلال كلمته، نقل محافظ الجيزة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جميع الحضور بمناسبة حلول الذكرى العطرة لميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير والرخاء.

فعاليات احتفالية المولد النبوي بالجيزة

استُهل الحفل بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالجيزة تناول فيها الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع، كما تضمن الحفل فقرة للإنشاد الديني قدمتها مجموعة من طالبات النشاط الصيفي بالمسجد، نالت إعجاب الحضور.

وفي إطار دعم ورعاية حفظة كتاب الله، قام محافظ الجيزة بتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، واختُتمت الفعاليات بابتهالات دينية وابتهالات روحانية.

حضور واسع من قيادات المحافظة

شارك في الاحتفالية كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والنائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إلى جانب عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات، ومساعدي مدير الأمن، بالإضافة إلى جموع غفيرة من المواطنين والمصلين.

 

