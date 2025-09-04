أتيكيت الضيافة في ذكرى المولد النبوي

يعتبر يوم المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية والاجتماعية المميزة في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث يتبادل الناس التهاني وتقدم حلوى المولد بأنواعها المختلفة كرمز للفرح والاحتفال.

ومثلما هناك طقوس خاصة لتحضير هذه الحلوى أو شرائها، فإن للضيافة يوم المولد آداب خاصة تضفي على اللقاءات الأسرية والزيارات الاجتماعية لمسة من الأناقة والود.

اتيكيت استقبال الضيوف

وتقول نادية عبد التواب نادية عبد الرحمن مدربة وخبيرة الاتيكيت، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتحقيق الاتيكيت يوم المولد النبوي الشريف، منها:-

تجهيز الضيافة قبل استقبال الضيوف، حيث اختيار الحلوى بعناية، ومن الأفضل شراء أنواع متنوعة من حلوى المولد مثل الملبن، السمسمية، السودانية، الفولية، البندقية، والحمصية، لتلبية مختلف الأذواق.

التنسيق في التقديم حيث يفضل وضع الحلوى في علب أو أطباق مزخرفة، أو صوانٍ زجاجية وفضية أنيقة، مع الحرص على ترتيب الألوان والأنواع بشكل متناسق.

يجب التأكد من نظافة الأطباق والمناديل وأدوات التقديم، فهذا يعكس حسن الاستقبال.

يستحسن تقديم مشروبات ساخنة مثل الشاي، القهوة، السحلب، أو الحليب بالتمر، إلى جانب الحلوى لمعادلة حلاوتها.

آداب استقبال الضيوف

وتابعت، أن من آداب استقبال الضيوف:-

استقبال الضيف بابتسامة وكلمة ترحيب لطيفة مثل: "كل سنة وحضرتك بخير"، يعكس روح المناسبة.

من الذوق ألا يتأخر المضيف في تقديم الحلوى والمشروبات، فهذا يشعر الضيف بالترحيب.

من قواعد الاتيكيت أن يقدم الطبق أولا لكبار السن أو الضيوف المميزين، ثم لبقية الحاضرين.

حلوى المولد

اتيكيت تقديم حلوى المولد للضيوف

وأوضحت نادية عبد التواب مدربة وخبيرة الاتيكيت، أنه لتقديم حلوى المولد للضيوف، يجب إتباع بعض الخطوات، منها:-

استخدام ملقط أو شوكة صغيرة، ويفضل عدم لمس الحلوى باليد مباشرة عند التقديم، بل استخدام أدوات مناسبة.

تقديم الكمية المناسبة، حيث يوضع أمام كل ضيف قطعة أو اثنتان من الأنواع المختلفة، مع إتاحة الفرصة له لاختيار ما يرغب فيه.

التنويع في التقديم، ومن الأفضل تقديم طبق متنوع بدلا من نوع واحد، حتى يجد الضيف ما يناسب ذوقه.

التوزيع الشخصي، ويمكن تمرير الطبق على الضيوف ليختار كل شخص ما يفضله، مع الحرص على الابتسامة وتقديم كلمات ودودة مثل: "تفضلوا، دي حلاوة المولد".

بعد تناول الحلوى، من الجميل تقديم كوب من الشاي أو القهوة، لأنه يساعد على التوازن بعد السكريات.

إذا كان الضيف يفضل مشروب معين، يستحسن سؤاله قبل التقديم.

تقديم الماء البارد إلى جانب الحلوى يعد من اللمسات الراقية.

لا يجب المبالغة في تقديم الحلوى، حتى لا يشعر الضيف بالحرج إذا لم يستطع تناول المزيد.

يمكن تزيين المائدة بالورود أو الشموع الصغيرة لإضفاء أجواء احتفالية.

من العادات الجميلة تجهيز علبة صغيرة أنيقة من الحلوى لإهدائها للضيف عند انصرافه، كذكرى طيبة للمناسبة.

