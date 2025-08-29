حلاوة المولد، طريقة عمل الفستقية الفاخرة في البيت

طريقة عمل الفستقية، الفستقية من أشهر وأشهى أنواع حلاوة المولد التي يفضلها الكثيرون، حيث تمتاز بمذاقها المميز الناتج عن الفستق المحمص الممزوج بالسكر والعسل والجلوكوز، لتكون قطعة ذهبية لامعة ذات قوام مقرمش ولذيذ.

وتعتبر الفستقية من الحلويات المرتبطة بذكرى المولد النبوي الشريف، إذ اعتاد الناس منذ القدم شراءها أو تحضيرها في المنازل احتفالا بهذه المناسبة المباركة.

وطريقة عمل الفستقية، سهلة وبسيطة، حيث تقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفستقية.

مكونات عمل الفستقية:

½ كيلو فستق محمص غير مملح

2 كوب سكر أبيض

½ كوب ماء

¼ كوب عسل جلوكوز أو عسل نحل، لكن الجلوكوز يعطي تماسك أفضل

عصير نصف ليمونة لمنع تبلور السكر

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد لإضافة نكهة خفيفة اختياري

قليل من الزيت النباتي لدهن الصينية والسكاكين

طريقة عمل الفستقية

طريقة عمل الفستقية:-

قومي بتحميص الفستق قليلا على نار هادئة حتى تخرج منه الرائحة الزكية ويزداد قرمشته، ثم اتركيه جانبا.

في إناء عميق على نار متوسطة، ضعي السكر مع الماء وعصير الليمون.

اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان دون تقليب حتى لا يتبلور السكر.

بعد أن يصبح لونه ذهبي فاتح، أضيفي عسل الجلوكوز واستمري في التقليب حتى يذوب جيدا.

يمكنك إضافة الفانيليا أو ماء الورد في هذه المرحلة لإضفاء نكهة مميزة.

بمجرد أن يصل السكر إلى القوام المطلوب سميك قليلا وذهبي اللون، أضيفي الفستق المحمص وقلبيه بسرعة ليتغطى تماما بالكراميل.

جهزي صينية مدهونة بقليل من الزيت أو مغطاة بورق زبدة.

اسكبي خليط الفستق والسكر بسرعة في الصينية، ثم افرديه باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت.

يفضل ضغط الخليط قليلا ليصبح متماسكا وسهل التقطيع.

قبل أن يبرد تماما، استخدمي سكين مدهونة بالزيت لتقطيع الفستقية إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

اتركيها لتبرد وتتماسك تماما، ثم قدميها في أطباق مزينة أو خزنيها في علب محكمة الغلق.

لنجاح الفستقية يجب الإسراع في تشكيل الفستقية بعد رفعها من النار لأن الكراميل يتماسك بسرعة.

دهن الأدوات بالزيت يمنع التصاق الخليط.

لا تتركي السكر على النار فترة طويلة حتى لا يتحول إلى طعم مر.

يمكنك إضافة رشة صغيرة من القرفة أو الحبهان المطحون لإضفاء نكهة مختلفة.

لحفظ الفستقية طازجة، خزنيها في علبة محكمة الغلق في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الرطوبة.

القيمة الغذائية للفستقية

الفستق غني بالبروتينات والدهون الصحية التي تفيد القلب وتمنح الطاقة.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

لكن نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، يجب تناوله باعتدال خاصة لمرضى السكري، أو من يتبعون حمية غذائية.

