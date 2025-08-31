حلاوة المولد، طريقة عمل اللديدة بمكونات بسيطة واقتصادية

طريقة عمل اللديدة، اللديدة من أشهر وأجمل حلويات المولد النبوي التي يعشقها الكثيرون، فهي تتميز بمذاقها الحلو وقوامها الطري الذي يجمع بين القرمشة والليونة في آن واحد.

وطريقة عمل اللديدة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر اللديدة من الحلويات التقليدية التي ارتبطت في أذهاننا بأجواء المولد النبوي الشريف، حيث يكثر إعدادها وبيعها بجانب باقي حلاوة المولد مثل الملبن، والفستقية، والبندقية، والجوزية والسمسمية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل اللديدة.

مكونات عمل اللديدة:

2 كوب جوز هند مبشور ويفضل أن يكون طازج أو متوسط الخشونة

2 كوب سكر أبيض ناعم

نصف كوب ماء

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز يمكن استبداله بالعسل الأبيض لزيادة الليونة

ملعقة صغيرة فانيليا

ألوان طعام طبيعية حسب الرغبة، لإعطاء شكل جذاب

قليل من الزيت لدهن الصينية

طريقة عمل اللديدة

طريقة عمل اللديدة:

في إناء عميق على النار نضع السكر مع الماء ونتركه حتى يغلي.

نضيف عسل الجلوكوز ونستمر في التقليب حتى نحصل على شربات خفيف نوعا ما “ليس ثقيل”.

نضيف الفانيليا لتعزيز النكهة.

بعد أن يجهز القطر، نضيف إليه جوز الهند المبشور مع التقليب جيدا حتى يتجانس مع الشربات ويصبح لدينا خليط متماسك.

إذا رغبتى في تحضير أكثر من لون، يمكن تقسيم الخليط إلى أجزاء وإضافة لون طعام طبيعي لكل جزء.

ندهن صينية مسطحة أو قالب قليل العمق بالزيت الخفيف.

نفرد خليط اللديدة في الصينية ونضغط عليه جيدا باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت حتى يتساوى السطح.

نترك الصينية لتبرد تماما في درجة حرارة الغرفة حتى تتماسك.

بعد أن تبرد اللديدة تماما وتتصلب، نقوم بتقطيعها إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

تحفظ في علبة محكمة الغلق حتى تظل طازجة لأطول فترة ممكنة.

يجب الانتباه لدرجة سمك الشربات، إذا كان خفيف جدا ستصبح اللديدة طرية وغير متماسكة، وإذا كان ثقيل جدا ستصبح قاسية.

يفضل استخدام جوز الهند متوسط الخشونة للحصول على قوام متوازن.

يمكن إضافة مكسرات صغيرة الحجم مثل الفستق أو اللوز المجروش لمذاق أغنى.

عند فرد الخليط في الصينية يجب العمل بسرعة قبل أن يبرد ويتماسك.

القيمة الغذائية للديدة

اللديدة غنية بالطاقة والسكريات بسبب احتوائها على السكر والجلوكوز، كما أن جوز الهند يمد الجسم بالدهون الصحية والألياف التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع، لكنها في نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك ينصح بالاعتدال في تناولها خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية غذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.