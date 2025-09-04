الخميس 04 سبتمبر 2025
محافظات

الانتهاء من تطوير ملاعب مركز شباب العقال البحري بأسيوط

تطوير ملعب مركز شباب
تطوير ملعب مركز شباب البداري، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال التطوير بالملعب الخماسي بمركز شباب العقال البحري بمركز البداري، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وتشجيع الشباب والنشء على ممارسة الأنشطة الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير تمت تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبإشراف هندسي من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية. 

وأكد محافظ أسيوط أن الملعب الجديد يمثل إضافة مهمة للنشء والشباب من أبناء المركز، حيث يوفر بيئة آمنة ومتطورة لممارسة الأنشطة الرياضية ويسهم في صقل المواهب واستيعاب الطاقات الشبابية.

تطوير مراكز الشباب بمحافظة أسيوط 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن خطة تطوير مراكز الشباب بمحافظة أسيوط تسير بخطوات متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد، وطبقًا للمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لافتًا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لمعدلات التنفيذ، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تعرقل سير المشروعات. 

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب ويوجه بربط أجهزة المكتبة بشبكة الإنترنت (صور)

تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب البداري أسيوط بتكلفة 4.5 مليون جنيه

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور مراكز الشباب كحاضنة للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز من مشاركة الشباب الفاعلة في خدمة مجتمعهم.

