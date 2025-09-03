الأربعاء 03 سبتمبر 2025
جامعة أسيوط تختتم مبادرة "أنا أيضًا مسئول" بمشاركة 130 طالبا

اختتمت جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، فعاليات الدورة التدريبية لمبادرة "أنا أيضًا مسئول"، التي نظمتها إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، وبمشاركة (130) طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون ريادة الأعمال والابتكار.

 

شهد حفل الختام حضور الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أشرف طلعت مدير إدارة التثقيف السياسي، والدكتورة إيمان علي، والدكتور معتز عدلي عضوا ومنسقا الأكاديمية، والدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد خطاب أستاذ الاتصال السياسي بجامعة قناة السويس.

 

دعم الأنشطة والبرامج الهادفة

 

وفي لفتة تعكس حرص جامعة أسيوط على دعم طلابها، التقط الدكتور أحمد المنشاوي صورة تذكارية مع المشاركين، معبرًا عن تقديره لمساهمتهم الفاعلة والتزامهم طوال فترة التدريب، ومؤكدًا أن الجامعة تولي طلابها كل الدعم في الأنشطة والبرامج الهادفة إلى بناء وعيهم وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط أهمية دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وخدمة المجتمع، مضيفًا أن قطاع شئون التعليم والطلاب يسعى لدعم البرامج والأنشطة التي تنمي شخصية الطالب الجامعي، وتغرس فيه قيم الانتماء والولاء للوطن، وتزوده بالخبرات التي تؤهله ليكون عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في مجتمعه. وأشار الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص الجامعة على تنظيم برامج تدريبية تهدف لإعداد الشباب لتحمل المسؤولية وتنمية قدراتهم القيادية، مثمنًا جهود إدارة التثقيف السياسي في تنظيم فعاليات متنوعة مثل نماذج المحاكاة والندوات 

والأنشطة التثقيفية، وموجهًا شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا التعاون المثمر الذي يعزز الحياة الجامعية ويثري خبرات الطلاب.

لرعاية القطط والكلاب، جامعة أسيوط تطرح برنامج الحيوانات الأليفة

جامعة أسيوط تفتتح مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

 

كما أشاد الدكتور معتز عدلي بحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به المشاركون، مشيرًا إلى أن فعاليات المبادرة عكست التزام الجامعة بدعم طلابها وإتاحة الفرص لصقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

