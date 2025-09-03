محافظة أسيوط تعلن فتح التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص لخطوط "عرب الكلابات – الأزهر"

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لترخيص 55 سيارة ميكروباص بسعة 14 راكبًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين من وسائل انتقال آمنة وميسرة.

ترخيص 10 سيارات ميكروباص لخط عرب الكلابات – الأزهر

وأوضح محافظ أسيوط أن الخطة تشمل ترخيص 10 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) للعمل على خط عرب الكلابات – الأزهر، إلى جانب ترخيص 5 سيارات ميكروباص (14 راكبًا) بكل مركز من مراكز المحافظة (باستثناء حي شرق وحي غرب ومركزي الفتح وأسيوط) لتشغيلها على خط أسيوط الجديدة مباشرة.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تكليف إدارة المواقف برئاسة يسري سند مدير إدارة الموافق بفتح باب التقديم اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 15 يومًا، على أن يتم الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الترخيص.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة بزيادة أعداد المركبات على الخطوط الحيوية التي تخدم الطلاب والعاملين والموظفين، بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل الداخلي وتوفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الترخيص والتيسير على المتقدمين، مع متابعة تشغيل الخطوط الجديدة ميدانيًا بما يضمن سيولة مرورية أفضل وخدمة متكاملة للمواطنين.

