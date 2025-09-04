الخميس 04 سبتمبر 2025
ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال شهر بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
 أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تمكن مديرية الطب البيطري بأسيوط من ضبط (3325) كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال (16) حملة تفتيشية موسعة شنتها المديرية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين بالمحافظة على مدار شهر أغسطس بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، يفيد بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني قبل وصولها إلى المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تهدد سلامة الغذاء.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات شملت محال الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، ومنافذ بيع الدواجن والأسماك، وأسفرت نتائجها عن تحرير (32) محضرًا متنوعًا، تركزت مخالفاتها في سوء التخزين وعدم الالتزام بالضوابط الفنية المعتمدة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بأسيوط

ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل منتظم، لتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، داعيًا المواطنين إلى مساندة جهود الدولة في هذا الملف المهم من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، باعتبار أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش الغذائي وحماية الصحة العامة.

