تنفيذي أسيوط: التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة.

حضر الجلسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد جوى محمد محمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق.

وفي مستهل الاجتماع، وجه محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كما قدم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقيادات الدولة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

رصد أي محاولات للبناء بدون ترخيص

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية لرصد أي محاولات للبناء بدون ترخيص.

التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن

وتابع محافظ أسيوط - خلال الجلسة - خطة تنمية التكتلات الاقتصادية بالمراكز والقرى، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر المستفيدة كما تم عرض مقطعًا مصورًا يوثق أعمال بناء أبراج الحمام، معلنًا عن تشغيل مجزر حديث للدواجن وتكليف مديرية العمل بتوفير العمالة المدربة، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ أسيوط خطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل الورش والمصانع بالمناطق الصناعية، بالتنسيق مع البنوك الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تدريب طلاب التعليم الفني على المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد.

محافظة أسيوط تتميز بمنتجاتها التراثية

كما أكد اللواء هشام أبو النصر على تميز أسيوط بمنتجاتها التراثية مثل السجاد اليدوي، معلنًا اعتزام المحافظة المشاركة في المعارض القومية بالقاهرة للترويج لمنتجاتها ودعم عملية التسويق على نطاق أوسع.

إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ أسيوط مستجدات عدد من الملفات، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 99%، مثمنًا جهود الوحدات المحلية في إنهاء الطلبات المقدمة، كما شدد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، باعتبارها مسؤولية وطنية ملحة وفيما يخص المتغيرات المكانية، وجه بالإسراع في التعامل مع المخالفات التي تم رصدها من خلال المنظومة، مع التأكيد على إزالتها في مهدها لمنع تفاقمها.

إقامة معهد ديني أزهري للفتيات بقرية بني رافع

كما وافق المجلس التنفيذي بأسيوط عن عدد من القرارات المهمة، أبرزها إقامة معهد ديني أزهري للفتيات بقرية بني رافع بمركز منفلوط على مساحة 2000 متر مربع من أملاك الدولة، فصلا عن الموافقة على استغلال المبنى القديم للحملة الميكانيكية بمركز أبوتيج بعد تطويره في مشروعات استثمارية، إلى جانب الاستفادة من المبنى المهجور المجاور لسلخانة الزرابي في مشروعات النفع العام، كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات العامة ودعم المشروعات التنموية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

