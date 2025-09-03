الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظ أسيوط يزور معرض "بأيدينا نصنع" ويوجه بمد فترة إقامته (صور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية المقام بديوان عام المحافظة، في إطار مبادرة "بأيدينا نصنع" التي أطلقتها مكتبة مصر العامة قبل شهرين تحت رعايته، لتأهيل الشباب والفتيات على الحرف اليدوية ودعم ريادة الأعمال وفتح مجالات جديدة للتشغيل.

إنتاج نحو 250 متدربًا ومتدربة تلقوا تدريبات متنوعة من الحرف

واستعرض محافظ أسيوط أقسام المعرض التي ضمت إنتاج نحو 250 متدربًا ومتدربة تلقوا تدريبات عملية على مجموعة متنوعة من الحرف مثل الريزين، الشمع، الخرز، والكونكريت، إلى جانب مشاركة المجمع الحرفي بالشامية وهيئة تنمية الصعيد.

وشملت المعروضات تشكيلة واسعة من الملابس، وفي مقدمتها الزي المدرسي الذي أشاد المحافظ بجودته العالية وخاماته المتميزة وتصميماته المناسبة، فضلًا عن أسعارها المخفضة التي تقل بنحو النصف عن أسعار السوق، مع إتاحة إمكانية تفصيله وفق الطلب.

 

وخلال جولته، وجه المحافظ بمد فترة إقامة المعرض لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المنتجات، وخاصة الملابس والزي المدرسي منخفض التكلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير بدائل آمنة ومناسبة.

رافق محافظ أسيوط في الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز المشروعات، ونفيسة عبد السلام مسئولة المشاركة المجتمعية، إلى جانب نيفين رستم وأبانوب كميل ممثلين عن فريق "أورورا".

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مدير المكتبة والعارضين حول مراحل التدريب وطرق التسويق، معربًا عن اعتزازه بما لمسه من إبداع الشباب والفتيات الذين أظهروا مهاراتهم في منتجات تجمع بين الأصالة والابتكار.

محافظ أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب الجامعة التكنولوجية (صور)

محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات يدوية للسيدات (صور)

وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط ماضية في التوسع بتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بمختلف المراكز، مع تكثيف إقامة المعارض المحلية لدعم الشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا.

وشدد على استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن إحياء الحرف التراثية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل حقيقية ومصادر دخل كريم للأسر.

