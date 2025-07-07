تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب البداري أسيوط بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية بمختلف مراكز الشباب على مستوى الأحياء والمراكز، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تمكين الشباب والنهوض بقطاع الرياضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تطوير ورفع كفاءة مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب البداري

وأشار محافظ أسيوط إلى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب البداري، بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف أحمد سويفي، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع مديرية الإسكان بقيادة المهندس عصام القرن، وكيل الوزارة، وبتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير شملت تجديد الأرضيات، ودهانات الحوائط، وإحلال وتجديد دورات المياه، إلى جانب أعمال النجارة والكهرباء، بما يضمن تقديم خدمات رياضية وترفيهية متميزة وبيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة

وأكد محافظ أسيوط أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة، تتيح أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وصحية تستهدف النشء والشباب وجميع فئات المجتمع.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تولي قطاع الشباب والرياضة أهمية خاصة، من خلال ضخ استثمارات مستمرة لتحديث البنية التحتية لمراكز الشباب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في بناء أجيال واعية ومؤهلة وقادرة على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

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