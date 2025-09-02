الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
تعليم أسيوط ينعي معلمة بإدارة الغنايم توفيت أثناء عملها

نعى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى المعلمة ريمان نادى حنا معلمة رياض أطفال بمدرسة الغنايم الرسمية لغات، والتى وافتها المنية اليوم إثر تعرضها لغيبوبة سكر خلال تواجدها بمحل عملها بالمدرسة، وتوفيت أثناء دخولها مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط

تعليم أسيوط يقدم التعازي في المعلمة المتوفاة 

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وجميع قيادات المديرية،خالص تعازيهم لأسرة الفقيدة، ولجميع العاملين بالمدرسة، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلها ومحبيها الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

 

وفاة معلمة داخل الفصل بالشرقية، وقرار عاجل من نقيب المعلمين

وفاة معلمة إثر نشوب حريق في منزلها بالمنيا

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدير إدارة الغنايم التعليمية عصمت حميد، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيدة، وتشييع الجنازة وتقديم التعازي لأسرتها والتنسيق مع نقابة المعلمين بأسيوط لسرعة صرف مستحقات الفقيدة الراحلة.

