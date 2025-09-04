الخميس 04 سبتمبر 2025
منتخب الناشئين يواجه البحرين في ختام دور المجموعات بكأس الخليج

منتخب الناشئين،فيتو
منتخب الناشئين،فيتو

يلتقي منتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الخميس، منتخب البحرين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ببطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مدينة أبها السعودية وتختتم منافساتها يوم 9 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب الناشئين والبحرين في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر.

 

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو
أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام العراق

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة هزيمته الثانية أمام منتخب العراق في بطولة كأس الخليج للشباب، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الإثنين الماضي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها السعودية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

منتخب مصر يودع كأس الخليج

بهذه النتيجة ودع منتخب مصر تحت 17 سنة بطولة كأس الخليج، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في دور المجموعات غدا الخميس، أمام منتخب البحرين، خاصة أنه يقبع في مؤخرة المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط.

علاء نبيل يحضر مران منتخب الناشئين، فيتو
علاء نبيل يحضر مران منتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام عمان

وكان تلقى منتخب الناشئين تحت 17 سنة، خسارته الأولى أمام المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب 

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

