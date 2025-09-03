الأربعاء 03 سبتمبر 2025
النحاس يتدخل لحل أزمة عبد القادر ويلغي هذا القرار لريبيرو

قرر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للفريق، تمهيدا للمشاركة في مباريات الدوري المقبلة.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن النحاس يرغب في إشراك اللاعب في المباريات لاحتياج الفريق له في الملعب، موجها بإلغاء قرار المدير الفني السابق للأهلي، بتجميد اللاعب.

ويخوض فريق  الأهلي التدريبات الجماعية غدا الخميس، تحت قيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقرر عماد النحاس إلغاء خوض التدريبات الجماعية في الصباح أو في الواحدة ظهرا مثلما كان يفعل ريبيرو، وأبلغ اللاعبين بخوض التدريبات في السادسة مساء غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن ريبيرو دخل في أزمة مع لاعبي الأهلي بسبب إصراره على خوض التدريبات الجماعية في الواحدة ظهرا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

